Klinkers in Marktstraat krijgen herstel Peter Lanssens

01 augustus 2019

09u12 0 Kortrijk De firma Adiel Maes uit Lichtervelde herstelt van maandag 5 tot en met vrijdag 23 augustus de klinkers in de Marktstraat. De werken situeren zich tussen het huisnummer 10 en de Kloosterstraat. De Marktstraat zal in de werfzone onderbroken zijn. Dat heeft serieuze gevolgen voor het verkeer.

In de Kloosterstraat wordt tijdens de werken eenrichtingsverkeer van kracht, vanaf Markeplaats tot aan de Halewainstraat, richting Hellestraat. Verkeer in beide richtingen blijft in het andere deel van de Kloosterstraat toegelaten, tussen de Halewainstraat en de rotonde met de Hellestraat. Verkeer dat vanuit de Hellestraat richting Markeplaats wil, wordt omgeleid via Helle-, Balie-, Rekkemse- en Markekerkstraat. Verkeer dat via de Marktstraat richting Markeplaats wil, wordt omgeleid via de Hemelrijk-, Rekkemse- en Markekerkstraat. Verkeer dat vanaf de Vagevuurstraat richting Markeplaats rijdt, wordt omgeleid via de Klooster-, Helle- en Baliestraat. De parking aan de kerk blijft bereikbaar via de Hemelrijk- en Marktstraat. Voetgangers mogen tijdens de werken door in de Marktstraat. Fietsers ook, maar wel met de fiets aan de hand.