Kleurrijkste horecazaak van Kortrijk geopend: “Loungebar Moodis kan de hele regenboog aan” Peter Lanssens

01 januari 2020

12u48 0 Kortrijk De Wijngaardstraat wordt nog hipper, nu in de winkelstraat sinds kort Moodis open is. De loungebar is uniek in Kortrijk omdat de kleur er om de 10 minuten kan veranderen: van geel over groen tot paars en zelfs roze, alles kan. De loungebar is gespecialiseerd in de betere, betaalbare cocktails en mocktails.

In het pand waar vijf jaar schoenen en handtassen Dedito zat, zit nu loungebar Moodis. Een opvallende carrièrewending voor Anuka Zamanbyek, maar volgens haar man is het logisch dat ze het roer omgooit: “De retail krijgt klappen door het online shoppen. In de horeca creëer je wel nog toegevoegde waarde.”

Ook opmerkelijk is de geurbeleving. We kunnen in Moodis tot 80 zalige geurtjes verspreiden, dankzij mechanische ventilatie. De uitbaters

Grootstad

Hoe Moodis dat doet? Eerst en vooral: door op te vallen. Voor wie door de Wijngaardstraat nabij de Vlasmarkt wandelt, lijkt het wel een baken van fel licht. “De loungebar heeft meer dan tweehonderd meter aan ledverlichting. We lokken de mensen met al die kleuren alleen al naar binnen. Hier krijg je een speciale en unieke lichtbeleving. Ook opmerkelijk is de geurbeleving, in de bar en in het toilet beneden. We kunnen in Moodis tot 80 zalige geurtjes verspreiden, dankzij mechanische ventilatie. Het interieur is strak, modern en gezellig. We keken op geen euro om Moodis tot in de details af te werken. Wie komt, krijgt het gevoel in een grootstad te vertoeven.”

Passie

Anuka Zamanbyek (40) en zakenpartner Nick Vanderhaeghe (40), die in de horeca heel wat ervaring heeft, runnen Moodis. Nick Vanderhaeghe combineert de mede-uitbating met zijn job als project manager bij De Laere Decor in Wevelgem. “Interieur is mijn passie”, vertelt hij. “Ik vind die passie ook in Moodis terug.” De naam Moodis is een knipoog naar ons gemoed en betekent dat je in de loungebar altijd welkom bent, hoe je je ook voelt. Moodis is gespecialiseerd in zo’n 25 cocktails en mocktails. Anuka trok een maand naar Amsterdam, om er cocktails te leren maken in de European Bartender School.

Geen lawaaihinder

De uitbaters van Moodis houden rekening met de buurtbewoners. “Het gebouw waarin de loungebar zit, is perfect geïsoleerd. En we hebben een decibelmeter in de zaak. We letten er dus goed op dat er geen lawaaihinder is. We hebben trouwens ook een charter met de politie getekend. Om onze nachtvergunning te krijgen”, klinkt het. De zaak kan binnen tot 30 klanten tegelijk aan. Tegen de lente komt er nog een terras buiten, met nog eens 40 plaatsen. Je kan in Moodis ook snacks en tapas krijgen. “Het is een echte ‘chilling place’, met als kernwoorden vriendelijkheid, gezelligheid en properheid”, besluiten de uitbaters. De inrichting werd mee mogelijk gemaakt door 360 Technics en Emoliquids. Info staat op www.moodis.be. Daar vind je ook de openingsuren op.