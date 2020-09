Kleurrijke zeecontainers vormen eerste coronaproof evenementenplein van ons land: “Tot 1.200 bezoekers welkom, aanpasbaar aan hoe bubbels evolueren” Peter Lanssens

07 september 2020

11u50 0 Kortrijk Kleurrijke zeecontainers geven in Kortrijk vanaf eind september het eerste coronaproof evenementenplein van ons land vorm. Depart XXL op het Nelson Mandelaplein zal tot 1.200 bezoekers kunnen verwelkomen. Panama Events casht als bouwheer 200.000 euro. Depart XXL blijft zeker een jaar. “Wie er een evenement organiseert, gebruikt het plein gratis”, zegt schepen van Evenementen Kelly Detavernier (N-VA). Het podium wordt bescheiden. Want een jaar een volledig uitgerust groot podium voorzien is budgettair niet mogelijk en is niet voor elk evenement nodig. Het management van Niels Destadsbader toont alvast interesse om er op te treden.

Met dertig zeecontainers een coronaproof evenementenplein met een warm ‘urban’ gevoel inrichten. Dat creatief en betaalbaar ontwerp is van Panama Events van Han Staelens: “We geven het een zo leuk mogelijke invulling. En we verdienen er zelf ook iets aan. We zijn dankbaar dat we deze kans krijgen, want onze sector zit in de hoek waar de klappen vallen. Ik voelde mij als Kortrijkzaan nog meer aangesproken. We vlogen er meteen op.”

In de overdekte half open zeecontainers met glaspartijen komen onder meer een podium en bar. Ook het publiek kan in containers terecht. Er is verder een binnenplein met sfeervolle verlichting, waar nog een deel van het publiek zit of staat. De vloerbedekking toont de plaatsing van de bubbels, naar vrijheid verder in te kleden door organisatoren van evenementen. “Alles is aanpasbaar, naargelang de bubbels evolueren”, zegt Han Staelens.

We zijn dankbaar dat we deze kans krijgen, want onze sector zit in de hoek waar de klappen vallen. Han Staelens van Panama Events

“We houden verder met het weer rekening. Zo overspannen we het plein tijdens de winter met stretchtenten. In de zomer komen er grote parasols, om voldoende schaduw te bieden.” Verder voorzien op Depart XXL: aparte in- en uitgang(en), toiletten, stockage en omheining. Panama Events werkt voor de zeecontainers samen met DS Units. Het meubilair komt van verhuurbedrijf Remmerie uit Kortrijk, 4U-Renting verzorgt alle technieken.

Het evenementenplein, geschikt voor initiatieven van 200 tot 1.200 personen, wordt 45 op 35 meter groot. “We hebben al vijftien voorstellen om er een evenement te houden. Die events zijn heel divers en gaan van een akoestische voorstelling tot een dansfestival, minifestivals en herdenkingsmomenten. De organisatoren gebruiken Depart XXL gratis”, zegt schepen Kelly Detavernier.

“Met uitzondering van extra wensen naar invulling, die zijn wel voor eigen rekening. De organisatoren staan ook zelf voor de beveiliging in. Alle inkomsten van events gaan naar de organisatoren. Het is niet de bedoeling om tot een gat in de nacht te feesten daar. Het moet haalbaar en leefbaar zijn, voor de buurt”, aldus Kelly Detavernier. Depart XXL opent op zaterdag 26 september. Er wordt binnenkort bekendgemaakt wie er komt optreden - het gaat over een knaller – en hoe je tickets bestelt. Wie een evenement wil aanvragen, Depart XXL blijft zeker tot de zomer van 2021, doet dat via www.kortrijk.be/departxxl. Het Evenementenloket zorgt telkens voor begeleiding.

We hebben al vijftien voorstellen om er een evenement te houden. Die events zijn heel divers en gaan van een akoestische voorstelling tot een dansfestival, minifestivals en herdenkingsmomenten. schepen Kelly Detavernier

Kortrijk wil met het coronaproof evenementenplein, een professionele jury boog zich over vijf voorstellen van professionele eventbouwers, een voorbeeld stellen. In die jury zat trouwens ook iemand van het Vlaams Evenementenloket, dat Depart XXL nog moet goedkeuren. Maar dat komt dus binnenkort snel in orde.

“Depart XXL doet me denken aan de kleurrijke buurt La Boca in Buenos Aires in Argentinië, het wordt echt prachtig. Maar als het bij Kortrijk alleen blijft, gaan we er niet in slagen om de sector uit het moeras te trekken. Hopelijk volgen er snel nog meer steden en gemeenten, met gelijkaardige initiatieven”, zegt schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA). “Er is al tot in de stad Hasselt interesse voor onze aanpak”, vult schepen Kelly Detavernier aan. Panama Events heeft als professionele eventbouwer dan ook veel ervaring. Zo organiseert Panama Events bijvoorbeeld al jaren de vip-dorpen tijdens de Ronde van Vlaanderen.

Afwachten nu of Depart XXL echt zal aanslaan. Er is in ieder geval perspectief. Wie een event wil organiseren, kan trouwens op het Nelson Mandeleplein ook in de al bestaande evenementenhal Depart zelf terecht. Waar de maximum capaciteit coronaproof naar 400 bezoekers wordt opgetrokken, met aangepaste tarieven.

“En wie dat wil, kan bij de stad ook een aanvraag indienen om op andere plaatsen in Kortrijk iets coronaproof te organiseren. Maar het nieuwe evenementenplein Depart XXL, waar je alles al voorhanden hebt, lijkt me toch echt wel de meest interessante locatie hoor”, besluit schepen Kelly Detavernier.