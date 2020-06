Kleinschalige Black Lives Matter-actie aan station in Kortrijk verloopt rustig Joyce Mesdag

09 juni 2020

17u40 5 Kortrijk De Kortrijkse organisaties vzw Ajko, De Stroate, Red-Side Academy en Level Up, die zich inzetten voor de jongeren in de stad, hebben de handen in elkaar geslagen voor een kleinschalige Black Lives Matter-actie aan het station in Kortrijk dinsdagmiddag. Een 10-tal jongeren hield er acht minuten en 46 seconden lang borden met slogans omhoog. Die tijdspanne verwijst naar de tijd dat de agent zijn knie op de hals van George Floyd drukte.

“De vraag kwam van onze jongeren zelf”, zegt Stine Houthoofd. “Zij wilden hun bezorgdheid en hun frustratie kunnen tonen, maar wel op een positieve manier. Omdat het vooral de boodschap is die van belang is, pakken we het kleinschalig aan. Vijf dagen na elkaar houden we een kleine flashmob als deze.”

“Wij worden soms als gangsters bekeken en dat is echt niet oké”, zegt Zeinab Ahmadi (14). “Ik hoop dat we hier iets mee kunnen bereiken, hoe klein ook. Ik kreeg al veel positieve reacties omdat we dit doen, dus sowieso is dat al een goeie zaak.”



