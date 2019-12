Kleinkinderen verrassen oma met optreden van ‘Elvis Presley’: “Omdat ze er ondanks haar reuma altijd voor ons is” Peter Lanssens

19 december 2019

13u03 0 Kortrijk Mariëtte Demunck (80) uit Brugge wist even niet waar ze het had, donderdagvoormiddag in koffiebar Julia’s in Kortrijk. Haar kleinkinderen verrasten Mariëtte met een optreden van een imitator van Elvis Presley. “Omdat ze er ondanks haar reuma altijd voor ons is en een hart van goud heeft.” Mariëtte vraagt meer aandacht naar onderzoek naar reuma. “Zo zijn er in ons land 4.000 kinderen met reuma. Er moeten betere medicijnen komen”, zegt Mariëtte.

De vliegende StuBru-reporter Michèle Cuvelier trok met een cameraploeg in haar kielzog naar koffiebar Julia’s. “We hadden Devil in Disguise aangevraagd en onze oma wijsgemaakt dat die plaat van Elvis Presley zou gedraaid worden aan het hoofdpodium van De Warmste Week op het Mandelaplein”, vertellen haar kleinkinderen. In plaats daarvan bracht een imitator Devil in Disguise live, in de koffiebar in de Koning Albertstraat. Omdat hun oma dat dubbel en dik verdiend heeft. Mariëtte heeft al 25 jaar reuma. “Ik heb de ergste vorm, reumatoïde polyartritis”, vertelt ze. “Het tast gewrichten en spieren aan. Ik heb heel veel pijn gehad en kon me destijds drie maanden niet meer bewegen. Sinds ik twee keer per jaar aan het infuus lig en medicatie neem, ben ik veel stabieler dan vroeger. Ik voel me veel beter nu. Al heb ik wel nog altijd moeite om bijvoorbeeld een trap te nemen of alleen op een bus te stappen.

Wilskracht

Haar kleinkinderen bewonderen hun oma voor haar wilskracht. “Ze denkt meer aan het welzijn van anderen dan aan haarzelf”, vertellen ze. “Ze heeft een heel warm hart en is er altijd voor ons. Toen we klein waren, kwam ze met opa de helft van de week bij ons thuis. Om voor ons te zorgen en eten voor ons te maken. Ze verwent ons zo graag. Oma is een krachtig persoon”, aldus de kleinkinderen. Mariëtte glom van trots. “Ah, ik heb zo’n lieve en brave kleinkinderen. We vertellen alles aan elkaar. Ik ben helemaal onder de indruk van hun verrassing. Waarom Elvis Presley? Ik ben al van toen ik 17 jaar was een fan. Elvis Presley heeft een mooie stem. En het was een knappe man ook, alles was leuk aan hem”, lacht Mariëtte. “We hebben speciaal Devil in Disguise aangevraagd omdat oma vindt dat er tegenwoordig veel te weinig Elvis Presley liedjes op de radio gedraaid worden”, pikt kleindochter Amber Vansassenbroeck in.

Storting

De kleinkinderen vroegen het plaatje aan en stortten een bijdrage van 20 euro aan De Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie. “Ik ga ook nog een storting doen”, zegt Mariëtte ferm. “Er moet meer aandacht naar onderzoek gaan. Want veel medicatie bestaat er voorlopig niet echt. Zo hebben ze ontdekt dat een infuus tegen de ziekte van Hodgkin (vorm van kanker van het lymfesysteem, red.) bij mij ook helpt tegen reumatoïde polyartritis. We hoeven niet altijd dezelfde goeie doelen te steunen. Het mag ook eens over reuma gaan.”