Kleine onoplettendheid op kruispunt kost trucker 10 dagen rijverbod en boete VHS

29 september 2020

17u32 0 Kortrijk Hij mag gelukkig wel nog met zijn vrachtwagen blijven rijden, maar Patrick C. uit Boezinge moet van de politierechter wel zijn gewone wagen tien dagen aan de kant laten staan. Vorig jaar reed hij in Heule door het rode licht en veroorzaakte zo een ongeval.

Even in de achteruitkijkspiegel zien of zoonlief nog volgt en dan weer voor zich kijken en vaststellen dat hij door het rode licht rijdt. Het overkwam vorig jaar Patrick C. uit Boezinge, op het kruispunt van de R8 met de Mellestraat. Net op dat moment kwam, met groen licht, een bestelwagen het kruispunt opgereden. Een botsing was onvermijdelijk, de schade was groot. C. liep lichte verwondingen op en werd naar het ziekenhuis overgebracht.

Job komt niet in het gedrang

Omdat de man het rode licht heeft genegeerd, gaf de politierechter hem tien dagen rijverbod. C. moet ook een boete van 400 euro betalen. Omdat hij trucker is, telt het rijverbod alleen voor zijn gewone wagen. De Boezingenaar mag dus met zijn vrachtwagen blijven rijden waardoor hij z’n inkomen kan behouden.