Klacht tegen Vlaams Belang na foto van moslimfamilie die ‘coronaregels breekt’: “Laster en eerroof, beeld is van 2019” Peter Lanssens

25 mei 2020

15u56 3 Kortrijk Er is discussie op Facebook over een door Vlaams Belang Kortrijk gedeelde foto van een moslimfamilie, die zich niet aan de coronaregels zou houden tijdens het Suikerfeest op het einde van de ramadan. Klopt niet, volgens de betrokkenen. “Het is een foto van het Suikerfeest van vorig jaar. Die ik als herinnering aan betere tijden postte”, zegt Jamal Qnioun. Hij dient na overleg met zijn advocaat klacht in wegens laster en eerroof. Ook omdat de gezichten van de moslims op de door Vlaams Belang geblurde foto toch vrij duidelijk herkenbaar zijn.

‘Kortrijkse moslims lapten zondag coronamaatregelen massaal aan hun laars’, staat op de Facebookpagina van Vlaams Belang Kortrijk. “Vlaams Belang heeft die foto gestolen voor eigen gebruik, terwijl het gewoon een beeld van vorig jaar is. Ik pik dat niet”, zegt Jamal Qnioun. “We respecteren alle wetten en zeker de coronaregels.”

Roze hemd en zwarte jas

Fractieleider Wouter Vermeersch wenst niet te reageren. Vlaams Belang reageerde wel op de Facebookpagina van de afdeling in Kortrijk. Zo vraagt de partij zich af waarom sommige moslims dan jaarlijks dezelfde kleren dragen. Zo draagt Jamal Qnioun op een foto van het Suikerfeest van dit jaar een roze hemd en een zwarte jas. Net zoals vorig jaar. “Ik draag al sinds 2014 op alle belangrijke bijeenkomsten en feesten altijd een roze hemd en een zwarte jas. Mag een mens nog zichzelf zijn of zoek ik maar best een nieuwe styliste”, reageert Jamal.

Vlaams Belang Kortrijk vraagt zich verder onder meer af waarom de foto meteen offline werd gehaald door betrokkenen. “De foto staat inderdaad niet meer openbaar, om mijn gezin en familie te beschermen”, zegt Jamal Qnioun. “Want iemand dreigde er op de Facebookpagina van Vlaams Belang al mee om mijn huis op te blazen. Ik dien dan ook nog een tweede klacht in, wegens bedreigingen. Er moet maar één zot bij zitten en het is van dat. Mijn gezin lijdt hieronder. De timing is volgens mij ook geen toeval, net nu er een onderzoek is naar de aanwezigheid van Dries Van Langenhove op een lockdownfeestje”, aldus Jamal.