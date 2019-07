Klacht tegen Van Quickenborne voor haatdragend taalgebruik: “Hij verwees naar hoofdkwartier van Hitler” Peter Lanssens

30 juli 2019

10u21 0 Kortrijk Vlaams Belang overweegt niet enkel een klacht tegen Vincent Van Quickenborne, voor haatdragend taalgebruik. Er is effectief een klacht ingediend, vorige week al. “Dat gebeurde in het nieuwe commissariaat in Kortrijk”, verduidelijkt federaal parlementair en fractieleider in de Kortrijkse gemeenteraad Wouter Vermeersch (Vlaams Belang). “De politiezone Vlas liet een hoofdinspecteur uit de politiezone RIHO (Roeselare-Izegem-Hooglede, red.) naar Kortrijk komen. Om de klacht in alle neutraliteit op te nemen (Van Quickenborne is voor de zone Vlas voorzitter van het politiecollege, red.). De klacht gaat nu naar het parket.”

Volgens Vlaams Belang bezondigde Van Quickenborne (Open Vld-Team Burgemeester) zich aan haatdragende taal en nazi-verwijzingen tijdens gemeenteraden in Kortrijk. “Van Quickenborne vroeg zich zondag op Twitter af of hij een klacht krijgt nadat hij zijn partijgenoot Karel De Gucht verdedigde”, zegt Wouter Vermeersch. “En inderdaad, Van Quickenborne heeft een klacht aan zijn been. Niet na zijn verwijtende tweet (Van Quickenborne noemde nationaal Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken een loser, red.). Maar wel omdat Van Quickenborne op een recente gemeenteraad voor de zoveelste keer de trappers verloor tijdens een tussenkomst van Vlaams Belang. Hij zei: ‘de orders van de Wolfsschanze worden goed opgevolgd’. De Wolfsschanze was het hoofdkwartier van Adolf Hitler, waar hij het grootste deel van de Tweede Wereldoorlog verbleef”, aldus Wouter Vermeersch. Vincent Van Quickenborne reageert (voorlopig) niet. De Kortrijkse burgemeester is tot volgende week met verlof.