Klaar voor Student Welcome festival? Aftrap vanavond op Schouwburgplein Peter Lanssens

03 oktober 2019

17u46 0 Kortrijk Student Welcome trapt officieus het nieuwe academiejaar op gang met een straf festival op het Schouwburgplein in Kortrijk. De aftrap is om 19 uur. De line-up omvat optredens van dj-contest winnaar Dizzy Dropz tot 20 uur, Green Onions tot 21 uur, 5NAPBACK tot 22 uur, Michael Schack tot 23 uur, Lester Williams tot middernacht en Omdat Het Kan Soundsystem ft. Average Bob tot 1 uur.

Vier nieuwe organisatoren trekken het Student Welcome. Dat zijn alumni Thomas Vanhoutte (Howest), Kimberky Frans (Howest en UGent campus Kortrijk), Lotte Depauw (Howest) en David Delanoye (Howest en Vives). De nieuwe vzw Kortrijk Studentenstad zet in op gratis optredens van lokaal talent en nationaal gevestigde waarden. Er worden voor het eerst herbruikbare bekers gebruikt. Want er zijn natuurlijk ook pintjes te krijgen, net zoals food. Het podium staat aan fontein De Golf. Er is een in- en uitgang via de Doorniksestraat en een uitgang naar de uitgaansbuurt in de Burgemeester Reynaertstraat. Buurtbewoners genieten trouwens voor het eerst mee van Student Welcome. Er staat een bus op het Schouwburgplein, van waaruit ze een mooi overzicht hebben.