Klaar voor Editors vanavond? Vrijdag volgen ’t Hof van Commerce en Sons Peter Lanssens

19 december 2019

Wie vanavond vrij is, kan twee gratis optredens meepikken in het Warmste Week-festivaldorp op het Nelson Mandelaplein in Kortrijk. Tessa Dixson treedt om 18.30 uur op. De Brusselse met Britse roots omschrijft haar muziek als donkere dansbare pop met een vrolijke vibe. Om 20 uur is de Britse wereldband Editors in staat om het plein volledig vol laten lopen. Best op tijd komen dus. Ook op vrijdag 20 december zijn er twee gratis optredens die best wel kunnen tellen. Garagepunkgroep Sons uit Melsele treedt om 18.30 uur op. Om 20 uur volgt ’t Hof van Commerce. Een thuismatch dus, voor de populaire Vlaamse hiphopgroep uit Izegem. Mooi!