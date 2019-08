Klaar voor Alcatraz? “De 240.000 pintjes staan koel” Vijf redenen waarom het metalfestival ook dit jaar uniek is Peter Lanssens

08 augustus 2019

15u57 154 Kortrijk Alcatraz is klaar om los te barsten. Het driedaagse hardrock- en metalfestival achter sportcentrum Lange Munte verwacht 24.000 bezoekers van vrijdag 9 tot en met zondag 11 augustus. Alcatraz blijft groeien met deze keer liefst 63 bands en meer dan 700 artiesten en de inzet van 750 vrijwilligers per dag. “De 240.000 pintjes staan al koel”, knipoogt mede-organisator Filip Nollet. “De bezoekers van Alcatraz drinken graag een pintje. Allemaal stoere jongens, die er goed tegen kunnen (lacht).” We geven vijf redenen mee waarom het metalfestival ook dit jaar uniek is.

1. Prison Stage nog groter

Het hoofdpodium, met een knipoog naar het beroemde gevangeniseiland Alcatraz in de Baai van San Francisco in de Verenigde Staten, is indrukwekkender dan ooit. “Onze ‘prison stage’ is een stuk breder dan vorig jaar”, zegt Filip Nollet. “Waar je vorig jaar lelijke herashekken had, heb je nu een prachtige muur van doeken. Waardoor je nog meer het gevoel krijgt dat je echt in het gevang zit. Zelfs de nooduitgangen zijn netjes in de muur verwerkt.”

2. Amenra speelt thuismatch

Niet te missen voor alle Kortrijkzanen met een hart voor muziek: het optreden van Amenra tijdens de nacht van zaterdag op zondag, van 0.30 tot 1.30 uur in de Swamp tent. De post- of Doommetalband werd in 1999 gevormd in Kortrijk. De band speelt voor het eerst ooit op Alcatraz. “Amenra is op zaterdag de headliner in de Swamp”, zegt Filip Nollet. “Ze zijn heel goed in wat ze doen. Je leeft je in hun muziek in. En ze brengen ook een bijzondere show, waar een donkere tent zoals de Swamp het meest voor geschikt is. De leadzanger verrast altijd. Dat zal nu niet anders zijn. Amenra staat al heel lang op ons verlanglijstje. Het is ons deze keer eindelijk gelukt.”

3. Lugubere sfeer in La Morgue

Nieuw is de derde stage La Morgue of Het Mortuarium. “La Morgue zit in een luguber aangeklede tent, waar er altijd rook hangt en de lichten gedimd zijn”, vertelt Filip Nollet. “Er staat een zwart barmeubel in. Met een kast achter, waar zogezegd lijken in lades liggen. Eén lade staat open. Je ziet er een stuk been, met een wit laken over. Aan de lades hangen bordjes met namen van overleden artiesten op, als eerbetoon. Voorbeelden zijn de vroegere zanger Bon Scott van AC/DC en de Brit John Bonham, drummer van Led Zeppelin geweest. We brengen in La Morgue de clubsfeer van weleer terug. Met hoofdzakelijk Belgische bands, die zo de kans krijgen om op een middelgroot festival te spelen. De nadruk in La Morgue ligt op underground post-metal. Er spelen vijf bands per dag in La Morgue. De ‘basic’ en ‘old school’ tent kan precies 666 mensen aan, terwijl elke band er 66 minuten speelt en elke band 666 euro verdient (666 is het Getal van het Beest, red.).

4. Thrash metalband Vio-Lence

Nog een exclusief optreden is dat van Vio-Lence, vrijdagavond van 22 tot 23.10 uur in de Swamp tent. Vio-Lence is een Amerikaanse thrash metal band die in 1985 in de San Francisco Bay Area werd opgericht. “De link met Alcatraz kan dus niet duidelijker zijn”, vertelt Filip Nollet. “Vio-Lence was ‘hot’ in de jaren ’80. Ze hebben na een reünie de smaak opnieuw te pakken en treden weer op. Ze spelen nu voor het eerst ooit in Europa, bij ons op Alcatraz. We laten ze speciaal overvliegen van San Francisco. Hun komst is de max voor een ‘core public’. Mensen komen uit Engeland, Spanje, Italië, zelfs tot buiten Europa speciaal naar Alcatraz om Vio-Lence te zien optreden. Ze komen heel graag. Ze vinden de link met het gevangeniseiland Alcatraz bij hen fantastisch.”

5. Bierkannen van anderhalve liter

Alcatraz moet zoals alle andere festivals vanaf 2020 verplicht herbruikbare bekers inzetten. “We zijn daar nu al mee bezig en verkopen als test duizend herbruikbare kannen, waar anderhalve liter bier of andere drank in kan”, zegt Filip Nollet. “We verkopen die aan de togen. Ideaal voor wie wil trakteren aan vrienden. De kan, bedrukt met het logo van Alcatraz, is bovendien een mooi souvenir. Die je ook op volgende edities kan gebruiken. Een kan kost drie jetons (een jeton heeft 2,70 euro waarde). Een kan vullen kost zes jetons”, aldus Nollet. Wie na wat pintjes in vorm is, moet ook eens naar Cirque Diabolique gaan, tussen de vip-tent en het hoofdpodium. Er zijn in die tent dagelijks vier voorstellingen van een kwartier. Met burlesque metal paaldanseressen, een illusie-act met kettingen, een vuurspuwer die zichzelf in brand steekt, wedstrijdjes armworstelen en zo meer. Er is ook op andere plaatsen animatie. Zoals aan de La Morgue tent, waar Pietje de Dood met een brandende zeis zal opduiken. Tot slot: de babes met strakke pakjes aan zijn er ook weer bij met hun shows. Ze krijgen deze keer met psycho bitches in clownspak en hun honden te maken. Alle verdere info over Alcatraz staat op www.alcatraz.be.