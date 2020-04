Kinderen van zorginstelling De Zonnebloem krijgen gratis chocolade figuren: “Ze kunnen door de lockdown Pasen niet thuis vieren” Peter Lanssens

08 april 2020

11u24 0 Kortrijk Familiebedrijf Libeert uit Comines bij Wervik stuurt deze week de paashaas met 35.000 chocolade figuren naar tal van kinderzorginstellingen in ons land. Libeert kiest in onze regio voor De Zonnebloem in Heule. Het chocoladebedrijf doet dat bewust. Omdat de kinderen en zorgverleners door de lockdown dit jaar Pasen niet thuis met hun familie kunnen vieren.

De paashaas trok dinsdagnamiddag naar De Zonnebloem in de Steenstraat. De Zonnebloem is een voorziening voor kinderen en jongeren met een beperking. De paashaas hield zich tijdens het overhandigen van de chocolade figuurtjes aan de regels rond ‘social distancing’, in coronatijden. “We zijn aan de vierde generatie toe, in ons familiebedrijf”, zegt marketing verantwoordelijke Lily Libeert. “We hebben heel wat jonge gezinnen onder onze medewerkers. Waardoor we de afgelopen periode zelf wel merkten dat het voor kinderen sowieso lastig is om wekenlang ‘in hun kot’ te blijven. Maar kinderen die in een zorginstelling verblijven, hebben het momenteel nog veel zwaarder. Ze kunnen door de opgelegde maatregelen zelfs in het weekend niet naar huis.”

Helden

“We willen hen dan ook een hart onder de riem steken, zeker in deze periode rond Pasen. En zetten meteen ook graag het verzorgend personeel ‘in de chocolade’. Want ook zij zijn helden, dag in en dag uit. Door altijd het beste van zichzelf te geven en met toewijding de nodige zorg voor alle kinderen te voorzien. We kunnen niet genoeg benadrukken hoeveel respect we daarvoor hebben”, besluit Lily Libeert.