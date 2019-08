Kinderen rijden hun ronde van Overleie Christophe Maertens

11u26 0 Kortrijk Voor een tweede keer werd op Overleie in Kortrijk een kinderkoers op poten gezet. Jonge fietsers tussen de 2 en 12 jaar fietsten er de ziel uit het lijf, aangemoedigd door mama en papa. Ook voor de volwassen stond er een wedstrijd op het programma: ‘De langste 100 meter.’

“Omdat die toch een beetje heel lang duurde, hebben we er maar de ‘langste 50 meter’ van gemaakt”, zegt medeorganisator Marniek Kint. “Het was de bedoeling om zo traag mogelijk te fietsen op een strook van 45 centimeter breed zonder te surplacen.” Voordat de volwassen hun ding konden doen, hadden al heel wat kinderen een wedstrijdje gereden. Eerst aan de beurt waren de 2 en 3 jarige kleuters die met een loopfiets een afstand van 230 meter afhaspelden. “Twee jaar geleden hadden we een 40-tal rennertjes, maar nu schreven zich tot 80 deelnemers in. Er zitten veel mensen tussen die ik niet ken, wat ik wel leuk vind. De sociale media heeft duidelijk zijn werk gedaan. De fiets is een leuk item voor ons en zeker voor de jeugd.”