Kinderen ontvangen Sint met open armen LBR

10 november 2019

15u38 0 Kortrijk Hartverwarmende kindervreugde zondagmorgen aan de verlaagde Leieboorden bij de intrede van de Sint en zijn pieten. “Mooiste en beste stad van Vlaanderen”, klonk het bij de Sint.

Honderden enthousiaste kinderen zondagmorgen aan de verlaagde Leieboorden in Kortrijk. Gewapend met tekeningen, brieven, vlaggetjes en een stralende glimlach stonden de kinderen de Goedheiligman op te wachten. Een liveband warmde de kinderen op tijdens het wachten. Met de boot kwam de Sint en zijn Pieten aan. Burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld-Team Burgemeester) verwelkomde de Sint en zijn gezelschap met open armen. Voor de gelegenheid werd de Sint getrakteerd op geschenkjes. “Een pintje voor de pieten en voor U de sleutel van het Stadhuis en alle huizen in Kortrijk. Alle kindjes die hier staan zien je graag en zien je graag komen”, sprak burgemeester Van Quickenborne. De kinderen kunnen opgelucht ademhalen. Geen stoute kinderen in Kortrijk dit jaar. “Dit is de mooiste en beste stad van Vlaanderen”, klonk het bij de Sint.

Ook de zesjarige Arno was samen met zijn papa afgezakt naar de verlaagde Leieboorden om de intrede van de Sint mee te pikken. Zijn brief aan de Sint schrijft hij zondagnamiddag. “Ik wil graag een racebaan die over de muur en het plafond gaat. Of ik flink ben geweest dit jaar? Ja”, zegt een zelfzekere Arno. Zijn papa heeft zo zijn bedenkingen bij de uitspraak.

Na zijn intrede nam de Sint uitgebreid de tijd om alle kinderen te groeten. Kinderen lieten hem weten dat ze een jaar lang flink waren geweest, dat ze hun fopspeen hadden afgegeven.. Aan brieven en tekeningen geen gebrek. Een brief had de vierjarige Juliette nog niet geschreven. Volgens haar mama is ze flink geweest, dus dat zit al goed. “Die brief komt er wel. Wat ze wil? Juliette wil vanalles”, lacht haar mama.