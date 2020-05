Kinderen met beperking en uit jeugdzorg mogen ravotten in speelcaravans: “Elke caravan wordt ontsmet” Peter Lanssens

21 mei 2020

06u13 21 Kortrijk Het belevingscentrum Villa iMagina van de RHIZO-scholengroep en het LUX festival slaan de handen in elkaar met speelcaravans. Daarin kunnen kinderen met een beperking en uit de jeugdzorg zich de komende dagen uitleven.

Villa iMagina zou op zaterdag 23 mei tijdens het LUX festival rond het thema bouwen werken op Rollegemplaats. Kan niet, door de coronamaatregelen. Er is nu een bijzonder leuk alternatief. Villa iMagina zet vier caravans in.

Instellingen voor jeugdzorg of kinderen met een beperking en particulieren mogen die caravans gebruiken. “De caravans, met als thema’s muziek, jungle, ballenbad en fluor, gaan tot en met 30 mei op locatie”, zegt Joep Derie, coördinator van Villa iMagina. “We deden een oproep op Facebook. De reacties waren overweldigend. In een dag tijd waren alle caravans gereserveerd”, zegt Johannes Vandenbogaerde van LUX. “Elke caravan wordt op locatie grondig ontsmet. Dat gebeurt ook telkens in Villa iMagina zelf”, vervolgt Joep Derie. “We verlengden nu de periode. Want de eerste week van juni zullen enkele mensen ook nog over een caravan kunnen beschikken.”

315 barbecuepakketten verkocht voor ‘LUX in den hof’

Het LUX festival kent op zaterdag 23 mei een online versie, met liveoptredens van dj’s op Facebook en allerlei filmpjes. Kinderen zullen in hun eigen tuin kunnen knutselen en tekenen. Het alternatief ‘LUX in den hof’ houdt ook muziek en barbecue in. “We hebben in dat kader zelf barbecuepakketten verkocht”, zegt medeorganisator Bert Vanneste. “We verkochten er liefst 315, wat een succes is. We leveren al die pakketten de dag zelf aan huis. ‘LUX in den hof’ wordt dus zeker weten een topper, dat kan niet anders”, besluit Bert Vanneste.

