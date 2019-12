Kinderen maken parodie op bestuurder van speed pedelec die geen plaats wil maken voor vrachtwagen Christophe Maertens

08 december 2019

20u15 48 Kortrijk Iemand plaatste een filmpje op Facebook als parodie op Iemand plaatste een filmpje op Facebook als parodie op de bestuurder van een speed pedelec uit Rijkevorstel die weigert om een vrachtwagen door te laten op een smalle baan

Op het filmpje is te zien hoe twee kinderen het incident naspelen. Ze gebruiken daarbij de internationale tour op, want ze gebruiken bordjes met een Engelse tekst. De ‘confrontatie’ zou, volgens degene die het filmpje postte plaatsvinden op een padje tussen Kortrijk en Zwevegem. Het geval in Rijkevorsel blijft blijkbaar mensen beroeren.