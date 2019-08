Kinderen koersen zaterdag in wijk Overleie Peter Lanssens

15 augustus 2019

13u40 2 Kortrijk Zomer van Overleie houdt voor de tweede keer een ‘kinderkoerse’. “Na een geslaagde eerste editie krijgen kinderen tussen 2 en 12 jaar op zaterdag 17 augustus vanaf 14 uur opnieuw de kans om hun fietstalent te tonen of gewoon gezellig te bewegen met hun vriendjes”, zegt trekker Marniek Kint.

“Er worden op een afgesloten parcours per leeftijdscategorie kleine wedstrijdjes georganiseerd”, legt Kint uit. “Fietsen in onze stad is steeds meer in. Daarom geven we de kleinsten onder ons even voorrang. (Groot)ouders supporteren vanop de eerste rij. Er is ook animatie met het strand van Overleie op het Sint-Amandsplein. Elke deelnemer krijgt een goodiebag. Feest zoals het hoort te zijn.”

Er wordt ook aan de mama’s en papa’s gedacht. Zij kunnen zich amuseren in de vouwfietsrace met als doel lopen, ontvouwen, fietsen, opvouwen en weer lopen. Er is ook de langste honderd meter. Met als doel op een 45 centimeter brede strook zo traag mogelijk honderd meter te fietsen, zonder te surplacen. “We hopen dat veel Overleienaars en schepen Axel Weydts zullen deelnemen. Het is als Overleienaar een gedroomde kans om wereldkampioen te worden”, knipoogt Kint.

De plaatsen per kinderkoers zijn beperkt om de veiligheid op het parcours te garanderen. Vooraf inschrijven is daarom aan te raden en kan op www.zomervanoverleie.be. Het dragen van een fietshelm is verplicht. Start en aankomst liggen in de Sint-Amandslaan. Het verkeersvrije parcours loopt voor de oudste kinderen via de Overleiestraat, Diksmuidekaai en Kollegestraat.