Kinderen Elfde-Julilaan krijgen eigen

‘fout festival’: Kamping Kids Christophe Maertens

21 augustus 2019

20u04 0 Kortrijk Enkele bewoners van Elfde-Julilaan in Kortrijk organiseren zaterdag een kleine camping voor kinderen in de straat. Het opzet vormt een alternatief voor Kamping Kitsch, dat dit weekend plaatsvindt. “Op die manier hoeven we geen oppas voor onze kroost te zoeken en kunnen we samen van onze eigen ‘Kamping’ genieten”, vertelt bewoonster An Terrie.

“Alles begon op een barbecue met enkele buren. Onze mannen trokken naar het festival Alcatraz en wij wilden met enkele vrouwen naar Kamping Kitsch gaan. Alles samen is dat echter niet zo goedkoop en daarom organiseren we zelf maar iets. Omdat we eerder onze kinderen al hadden beloofd om te kamperen in de straat, was de link met Kamping Kitsch vlug gelegd. Nu zaterdag organiseren wij dus Kamping Kids”, zegt An Terrie, die in de wijk woont.

Kamp en retrocaravan

Een achttal kinderen uit de straat plaatst een tent op een stuk grond ter hoogte van de Deken Degryselaan. “Die plek is sinds enkele jaren onze buurttuin ‘De lochtink’. Het stuk land is eigendom van een buurtbewoner, maar we mogen het gebruiken. De papa’s bouwden er een kamp op, samen met Wildebras”, zegt An. Wildebras is een organisatie die kinderen stimuleert om buiten te spelen en is actief in Kortrijk en Wevelgem. “We gaan alles aankleden, een beetje zoals Kamping Kitsch”, vervolgt An. “Onze jongens en meisjes gaan zich verkleden. We installeren een zwembadje en een vuurkorf, zodat we kunnen barbecuen. De ouders houden een oogje in 't zeil. Ook wij gaan ons uiteraard verkleden, een pintje drinken en wat plezier maken. Iemand heeft een kleine retrocaravan en we willen die op het pleintje plaatsen, met wat sfeerlichtjes en zo. Pas op, Kamping Kids is enkel bedoeld voor de straatbewoners. Al zouden we het volgend jaar kunnen uitbreiden.”

Workshops

Graffitiartist Mc Bullet, Klaas Verschoore uit Moorsele, komt een doek spuiten. Klaas geeft deze week met zijn organisatie Artkor trouwens workshops aan de Tacktoren in Kortrijk in het kader van The Hiphop Tower.

Het is niet het eerste initiatief dat de buurtbewoners van ‘De lochtink’ organiseren. “We zijn een buurtproject dat zelf kleine evenementen opzet. Zo hebben we een jaarlijks Sinterklaasfeest, een Halloweentocht, verschillende pop-upbarbecues en een nieuwjaarsreceptie. Ook speelt Wildebras in de gemeenschappelijke tuin regelmatig openluchtfilms voor de kinderen in de buurt. We spreken met elkaar af via een Messenger-groep. In die groep kan iedereen voorstellen doen, maar ook zaken vragen aan elkaar. Wie bijvoorbeeld een bepaald stuk gereedschap nodig heeft, kan op die manier altijd eens polsen bij de buren.”