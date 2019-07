Kinderen amuseren zich rot op ‘Fortnite zomerkamp’ “Veel leuker dan eender welk ander kamp” Alexander Haezebrouck

14u41 0 Kortrijk In Kortrijk kunnen kinderen sinds deze week op ‘Fortnite zomerkamp’. Fortnite is het populairse computerspel ter wereld, tijdens de zomerkamp spelen kinderen het computerspel na met pistolen met kogels in mousse. “Deze kampen waren het snelst uitverkocht van allemaal”, zegt begeleider Adriaan D’Hondt.

Met veertien zijn ze, de kinderen tussen 9 en 12 die deze week het eerste Fortnite zomerkamp volgen in sportcentrum Ter Biezen in Bissegem. En ze gaan er volledig in op. “Ik heb je geraakt, jij bent dood!”, roept de ene. “Niet waar, de pijl ging naast mij”, roept de andere terug. Op fair play moeten enkele van hen nog oefenen, maar dat ze zich volop inleven in de schietspelletjes is zeker. “Als ik merk dat ze vals spelen moeten ze één spelletje aan de kant blijven”, zegt begeleider Adriaan D’Hondt. “Verder zijn ze allemaal enorm enthousiast en is het soms wat moeilijk om ze in te tomen. We doen vooral veel verschillende spelletjes waar ze, al dan niet in teams, zo lang mogelijk moeten proberen te overleven. We bouwen ook net zoals in Fortnite kampen waarin ze kunnen schuilen en spelen de spelletjes zowel binnen als buiten. Ik heb ook eens gevraagd wie van hen Fortnite speelt, slechts twee deden dat niet.” Ze jongens schieten met zogenaamde nerfguns die schieten met pijltjes in mousse. Omdat de voorkant daarvan verhard is, dragen ze allemaal een zonnebril om zich toch te beschermen. “Deze zomerkamp trok ons vooral aan omdat het verschillende games was”, vertellen Quentin (9) en Nicolas (10). “En we beklagen het ons niet, dit is superleuk en veel beter dan eender welk ander kamp.”

Gamers aan het sporten brengen

Stad Kortrijk organiseerde het Fortnite zomerkamp vooral om kinderen te veel aan hun computerscherm gekluisterd zitten, toch te motiveren om te sporten. En dat blijkt duidelijk te werken. “Donderdag gaan de kinderen zich ook verkleden zodat het er nog een beetje meer uitziet als in het computerspelletje zelf. We zullen ook zorgen voor zogenaamde V-Bux waarmee je jezelf zogezegd sterker kan maken. Vrijdag krijgen ze allemaal een rondleiding in het stadion van Kv Kortrijk en kunnen ze FIFA spelen tegen de esporter van Kv Kortrijk, dat is Manse Bogaerts. Vijf voormiddagen real life Fortniteplezier kost 37,50 euro.