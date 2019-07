Kind raakt vast in fietsketting VHS

29 juli 2019

De brandweer rukte zondagavond rond half negen uit naar de Kortrijksestraat in Heule. Daar was een kind verstrikt geraakt in een fietsketting. Omstaanders probeerden het te bevrijden maar dat lukte niet. Daarom werd de hulp ingeroepen van de brandweer. Die ging zeer omzichtig te werk en klaarde de klus zonder het slachtoffertje extra pijn te doen. Het kind werd nadien veiligheidshalve wel even naar het ziekenhuis gebracht.