Kilometerslange file op E17 richting Franse grens na kop-staart botsing LSI

25 mei 2020

17u17

Bron: LSI 0 Kortrijk Op de E17 richting Franse grens is rond 15.45 uur iets voor de afrit aan de transportzone Lar een bestelwagen tegen een vrachtwagen gebotst. De man achter het stuur moest door de brandweer bevrijd worden. Het ongeval zorgde voor een kilometerslange file tot Kortrijk-Zuid.

Op de E17 richting Franse grens was het maandagnamiddag, onder meer door wegenwerken over de grens, druk. Een man achter het stuur van een bestelwagen Ford zag het trager rijdende verkeer te laat en knalde achteraan op een vrachtwagen. Hij moest door de brandweer van de zone Fluvia uit zijn wagen gehaald worden maar bleef bij bewustzijn. Hij kreeg de eerste zorgen van een MUG-team en werd daarna met een ambulance naar het ziekenhuis in Kortrijk overgebracht.

Door het ongeval bleef de rechterrijstrook ruim een uur versperd voor alle verkeer. Dat zorgde voor file op het knooppunt in Aalbeke maar ook verderop tot aan Kortrijk-Zuid. Het was tot een half uur aanschuiven.

