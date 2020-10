Kilometerslange file op E17 in Kortrijk, na zwaar ongeval met vier vrachtwagens Peter Lanssens Alexander Haezebrouck

09 oktober 2020

16u02 48 Kortrijk Er staat momenteel een kilometerslange file op de autosnelweg E17 in Kortrijk, vanaf Aalbeke ongeveer en in de richting van Waregem. Dit na een zwaar ongeval waar vier vrachtwagens bij betrokken waren nabij verkeerswisselaar het Ei in Kortrijk. Eén trucker zat gekneld, zijn verwondingen vallen gelukkig mee. De schade is wel groot.

Het ongeval met vier vrachtwagens gebeurde iets voor 16 uur, ter hoogte van de afrit Kortrijk-Zuid, meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Het verkeer kan er slechts over een rijstrook. Al snel ontstond een kilometerlange file in de richting van Gent.

“We moesten een chauffeur uit de vrachtwagencabine bevrijden, maar hij was niet ernstig gewond”, zo laat de brandweer van zone Fluvia weten. De brandweer verwacht dat de weg nog een tijdlang versperd zal zijn. “Enkele voertuigen staan in schaar en zullen moeten worden getakeld. Het wegdek moet daarna ook nog gereinigd worden.”



Bestuurders houden best rekening met minstens een halfuur file.