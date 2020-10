Kilometerslange file op E17 in Kortrijk, na ongeval met vijf vrachtwagens Peter Lanssens Alexander Haezebrouck

09 oktober 2020

16u02 48

Er staat momenteel een kilometerslange file op de autosnelweg E17 in Kortrijk, ongeveer vanaf Aalbeke en in de richting van Waregem, na een zwaar ongeval met vijf vrachtwagens, nabij verkeerswisselaar het Ei in Kortrijk. Voor wie in de buurt is of moet zijn, probeer de autosnelweg zeker te vermijden. Straks meer.