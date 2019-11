Keurslagers tonen hart: verkoop hamburgers steunt kinderen met verstandelijke beperking Peter Lanssens

04 november 2019

08u02 0 Kortrijk Tien keurslagers uit Kortrijk en ruime omgeving slaan de handen in elkaar met een verkoop van hamburgers, in het kader van De Warmste Week op Studio Brussel. Er gaat in november per verkochte hamburger 50 eurocent naar MPI De Kindervriend. Dat is een dienstencentrum voor kinderen met een verstandelijke beperking. Op 1 december volgt de apotheose met een barbecue in De Kindervriend in Rollegem.

Het initiatief is bij keurslager Breughel in de Oudenaardsesteenweg in Kortrijk voorgesteld. “We kiezen voor De Kindervriend omdat het instituut in onze regio belangrijk werk levert. We nemen onze hoed af voor mensen die zich elke dag voor kinderen met een beperking inzetten. We hopen door hamburgers te verkopen ons steentje bij te dragen”, zeggen de keurslagers. De hamburgers worden naast Breughel in Kortrijk ook verkocht bij Debaere in de Sint-Medardusstraat in Wervik, Carl en Evelyne in de Otegemstraat in Zwevegem, Ivan en Viviane in de Remi Vanmeerhaeghestraat in Nieuwenhove bij Waregem en op de Plaats in Rekkem, Markey in de Stationsstraat in Waregem, Crul in de Kapellestraat in Moen bij Zwevegem, ’t Torreke op de Plaats in Dadizele, Claeys-Eggermont in de Wingenestraat in Maria-Aalter, La Vache in de Oostrozebekestraat in Meulebeke en Claude & Isabelle in de Jules Van Ooststraat in Aarsele.

Warmste barbecue

De werkgroep van keurslagers organiseert op zondag 1 december als apotheose van de actie ‘Burgers For Life’ een sfeervolle winterbarbecue in MPI De Kindervriend in de Rollegemkerkstraat 5 in Rollegem. “We hopen op een talrijke aanwezigheid”, besluiten de keurslagers. Kaarten kunnen vanaf nu gekocht worden in de deelnemende keurslagerijen. Meer info over Burgers For Life: klik hier. Meer info over De Warmste Barbecue: klik hier.