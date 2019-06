Keukenbrand op tweede verdieping: geen slachtoffers VHS

08 juni 2019



De brandweer repte zich zaterdagavond rond zeven uur naar de Sint-Janslaan in Kortrijk, vlakbij het winkelcentrum K in Kortrijk. Daar was brand ontstaan in de keuken van een appartement in een sociaal woonblok. Het vuur ontstond aan de dampkap, mogelijk als gevolg van een kortsluiting. De bewoners waren in elk geval niet aan het koken. Iedereen slaagde erin om de flat te verlaten. Uit voorzorg werden enkele tientallen andere bewoners van het complex geëvacueerd. Niemand raakte gewond, de brand was snel onder controle. In de keuken van het getroffen appartement is er wel behoorlijk wat schade. Tijdens de interventie werd de Sint-Janslaan afgesloten voor alle verkeer. Even moesten de automobilisten die via die straat de parking van het winkelcentrum verlieten, uitzonderlijk draaien en in de verboden rijrichting de straat verlaten.