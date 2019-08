Ketnet Zomertour palmt zaterdag Mandelaplein in Peter Lanssens

29 augustus 2019

07u14 3 Kortrijk De Ketnet Zomertour komt op zaterdag 31 augustus naar het Nelson Mandelaplein op Kortrijk Weide. Het gratis toegankelijke kinderfestival start om 14 uur. Er zijn optredens van De Ketnetband om 14 uur, #LikeMe om 14.30 uur, Biba & Loeba om 15.20 uur, Kaatje, Kamiel & Viktor om 15.45 uur, Ketnet Musical om 16.30 uur en Campus 12 om 16.50 uur.

Ketnet-rapster Charlotte praat alles aan elkaar. Ook naast het podium is er veel te beleven. Neem een selfie met je favoriete Ketnet-artiesten of doe mee aan allerlei leuke spelletjes. Nieuw dit jaar is een peuterhoekje van Ketnet Junior. Hier vind je onder meer een borstvoedingshoekje, luierkussens en eetstoeltjes. Een medewerker van Kind & Gezin staat de jonge ouders met raad en daad bij. Met de fiets komen is aan te raden. Want de parking Weide op het Nelson Mandelaplein is zaterdag niet beschikbaar. Tot slot: de stad zorgt samen met vzw De Stroom voor een feest dat voor alle kinderen toegankelijk is. Zo zal er een rolstoelpodium zijn.