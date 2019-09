Ketnet Zomertour overrompeld: alleen al 10.000 bezoekers voor #LikeMe Verkeer bij momenten muurvast, 50 mensen hebben verzorging nodig Peter Lanssens

01 september 2019

08u54 9 Kortrijk De Ketnet Zomertour palmde zaterdagnamiddag het Nelson Mandelaplein op Weide in. Het verkeer zat bij momenten muurvast in de omgeving, vooral nabij de kluifrotonde Appel. De interesse was dan ook enorm. “Zo lokte het optreden van de cast van de Vlaamse jeugdserie #LikeMe alleen al 10.000 bezoekers”, zegt Ketnet-producent Thomas Van Goethem. “Een prima cijfer. Het Nelson Mandelaplein is erg ruim en overzichtelijk.” Keerzijde van de medaille: het Rode Kruis verzorgde vijftig mensen, in de ruimte tussen jeugdcentrum Tranzit en evenementenhal Depart.

Het ging vooral om hitte-gerelateerde klachten. Want het was drukkend warm. Dat in combinatie met de (soms drummende) massa was nefast voor enkele mensen. Anderen hadden last van kneuzingen, schaafwondjes, steken van wespen enzomeer. Het Rode Kruis ving ook vijf verloren gelopen kindjes op. Maar uiteindelijk was de Ketnet Zomertour vooral superplezant natuurlijk, voor de vele aanwezige uitgelaten kinderen. Het gratis toegankelijke kinderfestival omvatte verder optredens van De Ketnetband, Biba & Loeba, Kaatje, Kamiel & Victor, Ketnet Musical en die andere topper: de cast van de Vlaamse jeugdserie Campus 12.