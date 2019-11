Kerstverlichting van 1 miljoen euro officieel aangestoken Redactie

29 november 2019

De nieuwe kerstverlichting in Kortrijk is vanavond feestelijk aangestoken. Daar mocht wel wat poeha rond gemaakt worden: Kortrijk investeert immers 1 miljoen euro in 480.600 kerstlampjes. Voor het eerst is er niet alleen kerstverlichting in het stadscentrum, (waar heel wat nieuwe locaties meegenomen worden zoals de Houtmarkt, het Overbekeplein, de verlaagde Leieboorden, de Vlasmarkt en de Onze-Lieve-Vrouwekerk) maar ook in alle deelgemeenten.

“We hebben voor het eerst ooit kerstverlichting in Kortrijk en al haar deelgemeenten”, zegt Arne Vandendriessche, schepen van Economie.”Investeren in kerstsfeer is belangrijk want dit zorgt voor extra beleving en gezelligheid voor de vele bezoekers en shoppers aan onze stad.”

In het centrum van de stad was er onder meer muziek door Dixieland Streetband, in elke deelgemeente hadden lokale vrijwilligers, ondernemers en verenigingen samen met de stad voor een traktaat gezorgd.

“In alle deelgemeenten wordt het aansteken van de nieuwe kerstverlichting gevierd”, zegt Ruth Vandenberghe, schepen van Deelgemeenten. “Geen enkele valt uit de boot. Het enthousiasme van de vele vrijwilligers, organisaties en ondernemers die mee zorgen voor de sfeer en gezelligheid in hun deelgemeente wordt ten zeerste geapprecieerd.”

De lampjes hangen er tot midden januari.