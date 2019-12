Kerstmarkt voor het eerst overdekt, ijspiste nog mooier versierd 100.000 bezoekers Warmste Week worden straks ook naar binnenstad geleid Peter Lanssens

06 december 2019

12u42 9 Kortrijk Het eindejaarsgebeuren in Kortrijk moet er ‘boenk’ op zijn. Nu er straks zo’n 100.000 bezoekers naar De Warmste Week komen. Die worden ook naar het centrum geleid. Ze kunnen er de voor het eerst overdekte kerstmarkt ‘Kerst op ’t Schouwburg’ ontdekken, schaatsen op een ijspiste die in vergelijking met vorige jaren nog beter versierd is en een gezellige kinderkerstfoor bezoeken. Het eindejaarsgebeuren schiet nu zaterdag 7 december uit de startblokken.

Er komen infoborden aan het treinstation. Zodat bezoekers van De Warmste Week niet enkel weten hoe ze naar het StuBru-dorp op het Mandelaplein wandelen, maar ook hoe ze vlot in het stadscentrum raken. Om er te shoppen en van de eindejaarssfeer te genieten. Nieuw is Kerst op ’t Schouwburg, in een tent op het Schouwburgplein. “Je kan er in het sprookjesachtig kerstdorp genieten van winterse lekkernijen, heerlijke glühwein en sfeervolle winterse muziek”, zeggen de initiatiefnemers van Siba Events. “Er zijn 38 chaletjes. Waar de standhouders ook warme chocolademelk, jenever, hamburgers en tal van winterse hebbedingetjes en originele kerstcadeautjes aanbieden. En er is een centraal belevenisplein, waar er vaak optredens en acts zijn. Funky D bijt er nu zaterdag de spits af. De interactieve coverband treedt er om 19 uur op.”

Ruim 10.000 schaatsers

De ijspiste van Mobiele Ijsbanen Coornaert ziet er op de Grote Markt mooier uit dan ooit. Zo staan er meer kerstbomen rond de schaatsbaan van 28 op 14 meter. En de ingangen naar de schaatsbaan en bar zijn versierd, onder meer met verlichte rendieren. De ijspiste lokte een jaar geleden ruim 10.000 schaatsers. Dat zullen er deze keer wellicht (veel) meer zijn. De schaatsbaan en aanpalende winterbar zijn overdekt. “Nieuw is een overdekt terras, waar je aan het ijs geniet van het vertier”, zegt zaakvoerder Mathias Coornaert. Schaatsers betalen 7 euro. Wie zijn eigen schaatsen meebrengt, betaalt 5 euro. Scholen schaatsen aan een gunsttarief van 3 euro per kind. Een kerstfoor is nog een blikvanger op de Grote Markt, met attracties voor kinderen van 3 tot 12 jaar. Volgende foorkramen zijn er: kindermolen Bambino, eendjesvissen Disco Duck, schietkraam Tir Texas, ballenspel Bingo Ball, gebakkenkraam Rosa en braadworsen- en hamburgerkraam Bertrand. “Onze foor is hét actieterrein voor de allerjongsten”, zegt woordvoerster van de kerstfoor Heidi Coussens. De forains en uitbaters van de ijspiste werken ook met de UiTPAS, om kwetsbare mensen ook mee te laten genieten van het eindejaarsgebeuren.

Ik vind het eindejaarsgebeuren nu al geslaagd. Het is een pak mooier dan eind 2018. Zo zijn er veel meer lichtjes nu, dankzij de nieuwe kerstverlichting. Schepen Arne Vandendriessche

Shoppers winnen altijd

Elke shopper die een lotje koopt voor Make-A-Wish in deelnemende handelszaken en zo de Emma-actie steunt, krijgt een gratis schaatsbeurt cadeau. En maakt kans om een boomhut of Kortrijkse cadeaubon te winnen. “Want we willen dat ook de handelaars volop meegenieten van het eindejaarsgebeuren”, zegt schepen van Economie en Toerisme Arne Vandendriessche (Team Burgemeester). “Ik vind het eindejaarsgebeuren trouwens nu al geslaagd. Het is een pak mooier dan eind 2018. Zo zijn er meer lichtjes nu, dankzij de nieuwe kerstverlichting.”

Zestien winterterrassen

Ook leuk: voor wie niet weet waar te beginnen, stippelde de stad een nieuwe winterwandeling uit. Die je langs alle sfeervolle plekjes in Kortrijk leidt. Zo zijn er zestien horecazaken met winterterrassen zoals Vesper, Vagant en Saint Georges in de Voorstraat, Vestiaire op de Grote Kring, Café Tartine in de Sint-Maartenskerkstraat, café Des Arts in de Hazelaarstraat, De Geverfde Vogel en Stradivarius in de Reynaertstraat, Souffleur op het Schouwburgplein, Balthazar in de Paleisstraat, Krok Ubuntu in de Handboogstraat, Café Korba op het Halenplein, horecazaken op de Grote Markt in Kortrijk en Hula in de Wittestraat in Heule. Het wandelkaartje afhalen kan in de bibliotheek in de Leiestraat, Toerisme Kortrijk in het Begijnhofpark en bij 1777 in het stadhuis. Het wandelkaartje wordt ook uitgedeeld in het StuBru-dorp van De Warmste Week op het Mandelaplein. Er zijn ook tal van koopzondagen. Info, ook over alle openingsuren: www.winterinkortrijk.be en www.shopinkortrijk.be.