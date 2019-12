Kerstdorp op Schouwburgplein sluit al na komend weekend Peter Lanssens

27 december 2019

11u19 0

Wie het overdekte kerstdorp op het Schouwburgplein wil bezoeken, het is er vaak gezellig druk, moet zich reppen. Want Kerst op ’t Schouwburg is komend weekend voor het laatst open. Je kan er vandaag van 15 tot 23 uur en op zaterdag 28 en zondag 29 december van 15 tot 24 uur nog één keer genieten van winterse lekkernijen en drankjes, traditionele kerstmuziek en originele cadeautjes en hebbedingetjes. Wie de sprookjesachtige sfeer in de winterse wonderstad nog niet meemaakte, krijgt dus een allerlaatste kans. De ijspiste en kinderkerstfoor op de Grote Markt zijn langer open. Daar kan je je nog tot en met zondag 5 januari uitleven.