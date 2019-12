Kerstdorp op Schouwburgplein is succes, maar… “Leg de lat nog hoger volgend jaar” Peter Lanssens

29 december 2019

13u01 0 Kortrijk Het overdekte kerstdorp op het Schouwburgplein in Kortrijk is een succes gebleken. Toch kan het altijd nog beter. “We gaan eind 2020 vooral voor een meer doorzichtige tent. Zodat de mensen ook van buiten écht zien wat er hier binnen te beleven valt. En we zorgen voor een nóg gevarieerder aanbod”, zeggen uitbaters Dieter De Clercq en Mathieu Clarysse. “Er moet verder een betere connectie komen met de stadsschouwburg, die 100 jaar bestaat in 2020”, vindt schepen van Beleef Kortrijk Arne Vandendriessche (Team Burgemeester).

In amper twee maanden tijd het voor Kortrijk nieuwe evenement Kerst op ’t Schouwburg uit de grond stampen, in een overdekte tent. Siba Events maakte het waar, ondanks de korte tijd om te handelen. Al komen daar wel de onvermijdelijke beginnersfouten bij kijken. “De tent (de kerstmarkt was voor het eerst ooit overdekt in Kortrijk, red.) is zeker een meerwaarde”, vindt standhouder Luc Corbeel van De Foute Shop. “Maar dan moeten de mensen wel veel meer naar binnen gelokt worden. Het is nu niet duidelijk genoeg dat het om een kerstdorp gaat.”

Geen betere omzet door Warmste Week

Dat vindt ook Arne Naessens van cocktailbar La Corba: “Het ontbreekt buiten aan infoborden, wegwijzers, pijlen enzomeer. Maak daar de volgende keer werk van. Voor de rest was alles goed. We kregen meer volk over de vloer dan de vorige edities. Een kerstmarkt in open lucht is toffer, ja. Maar als het om 18 uur begint te regenen en te waaien, zijn de mensen wel weg hé. Dus de keuze om voor een overdekte versie te gaan, is zeker terecht. Verder positief: de (voor het eerst uniforme) muziek was beter en gevarieerder dan vorige jaren. En de optredens, zoals van Wim Soutaer, waren top. Ik hoop wel dat het kerstdorp de volgende keer op vrijdag en zaterdag tot 1 uur mag open blijven in plaats van tot middernacht. En de periode mag wat langer. Er is nu nog een week kerstvakantie, maar het kerstdorp is helaas al dicht. De Warmste Week? Er was wat meer passage dan, maar het is niet zo dat onze omzet hierdoor beter was. De mensen gaven hun geld begrijpelijk op het Mandelaplein uit, niet bij ons.”

De aankleding kan nog beter, we zetten eind 2020 nog meer op animatie in, het aanbod kan nog gevarieerder, het sanitair moet toegankelijker en properder zijn, we bekijken om de vaste horecazaken Souffleur en Botero op het Schouwburgplein meer bij het kerstdorp te betrekken en de nooduitgangen worden beter gepositioneerd. Dieter De Clercq en Mathieu Clarysse

Amper incidenten

Arne Vandendriessche is geen voorstander om met de openingsuren te gaan schuiven. “Opletten dat het kerstdorp de lokale horeca niet te veel beconcurreert, de mensen moeten ook de gewone cafés nog opzoeken”, zegt de schepen. “De periode waarin het kerstdorp open is verlengen? Dat kan eventueel, eerst de evaluatie afwachten”, aldus Vandendriessche. “De aanloop naar het kerstdorp was stresserend omdat het ook voor ons allemaal nieuw is”, vertellen Dieter De Clercq en Mathieu Clarysse. “Maar we houden er een positief gevoel aan over. Want we brachten hier, cijfers hebben we wel niet, veel mensen samen. Dat is het algemene gevoel. Tuurlijk is er nog ruimte voor verbetering. De aankleding kan nog beter, we zetten eind 2020 nog meer op animatie in, het aanbod kan nog gevarieerder, het sanitair moet toegankelijker en properder zijn, we bekijken om de vaste horecazaken Souffleur en Botero op het Schouwburgplein meer bij het kerstdorp te betrekken en de nooduitgangen worden beter gepositioneerd. De mensen hebben zich goed gedragen in het kerstdorp. Het rookverbod binnen is heel goed nageleefd en er waren, met uitzondering van wat problemen met dronken bezoekers, amper incidenten.”

Dino Verhelst

Marktkramer Vadim Vandermeersch, gespecialiseerd in lederwaren, bewondert de aanpak van de uitbaters van het kerstdorp. “Ze hebben enkele foutjes gemaakt. Zo kan de toegang inderdaad beter zodat de mensen snappen dat het hier om een kerstmarkt gaat. Maar de uitbaters zijn vooral heel redelijk om mee samen te werken. En ja, overdekt is beter. Omdat je in een tent meer comfort hebt en geen rekening moet houden met het weer”, aldus Vandermeersch. Tot slot: alle standhouders, er waren bij de start van het kerstdorp 35 chalets, geven een pluim aan Dino Verhelst van Siba Events. “Dino was bij elk probleem, hoe klein of groot ook, altijd bereikbaar. En kwam altijd meteen ter plaatse om ons bij te staan”, klinkt het. Het kerstdorp op het Schouwburgplein is deze eindejaarsperiode vandaag zondag voor de laatste keer open. Wie (nog eens) wil gaan, kan dat van 15 tot 24 uur.