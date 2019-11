Kerken Sint-Rochus en Heilige Damiaan worden in 2020 uit eredienst onttrokken: “Verrijzeniskapel wordt nieuwe parochiekerk” Peter Lanssens

06 november 2019

14u30 3 Kortrijk Het bisdom Brugge laat in de loop van 2020 de Sint-Rochuskerk in de Doorniksewijk en de Heilige Damiaankerk op de Pottelberg aan de eredienst onttrekken. Dat betekent niet dat de geloofsgemeenschap, er zijn in de twee kerken samen nog zo’n 120 zondagse kerkgangers, in de kou komt te staan. Want de Verrijzeniskapel in de Doorniksewijk wordt een volwaardige parochiekerk.

Het kerkenplan in Kortrijk krijgt verder vorm. Het bisdom Brugge en de stad zitten nu op één lijn wat de toekomst van de kerken Sint-Rochus in de Doorniksewijk en Heilige Damiaan in de Aalbeeksesteenweg betreft. Beide kerken worden in de loop van 2020 aan de eredienst onttrokken. “We verlaten onze vertrouwde parochiekerken en gaan samen voor een andere locatie in het midden tussen beide kerken”, vertellen pastoor Guido Cooman en deken Geert Morlion.

Lyceum O-L-V van Vlaanderen

Die nieuwe locatie is de Verrijzeniskapel van de Zusters Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand in de Burgemeester Pyckestraat in de Doorniksewijk, bij de secundaire school Lyceum Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen. De Verrijzeniskapel wordt de Verrijzeniskerk. Om er misvieringen en ook dopen, huwelijken, uitvaarten en dergelijke te laten plaatsvinden. De Verrijzeniskapel is in 1963 gebouwd door de Kortrijkse designer André De Smedt. Het modernistische gebouw staat in de kloostertuin van de Zusters Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand. Opvallend is de schelpenbouw in kroonvorm, met zestien steunpunten. André De Smedt liet zich inspireren door een kapel in de stad Saint Louis in de staat Missouri in de Verenigde Staten. Het gebouw met 295 stoelen, een verborgen parel in Kortrijk, is nog in een prima staat. “We brengen er de twee geloofskernen samen en maken er een sterkere eenheid van”, vertellen Guido Cooman en Geert Morlion.

Afscheid nemen zal pijn doen. Want de muren

van onze Sint-Rochuskerk en Heilige Damiaankerk

zogen de adem van generaties gelovigen op Pastoor Guido Cooman en deken Geert Morlion

Afscheid doet pijn

De Sint-Rochuskerk, 150 jaar geleden gebouwd, en de Heilige Damiaankerk, 70 jaar geleden gebouwd, krijgen een herbestemming. Wat die herbestemming wordt, is momenteel nog niet duidelijk. Beide kerken staan op de inventaris van Erfgoed Vlaanderen. Maar schepen van Erfgoed Wout Maddens (Team Burgemeester) en schepen van Kerkfabrieken Kelly Detavernier (N-VA) laten (nog) niet in hun kaarten kijken. Omdat de mogelijke pistes nog volop bekeken worden. Er volgt wellicht in de loop van 2020 meer duidelijkheid. “Afscheid nemen zal pijn doen”, vertellen Guido Cooman en Geert Morlion. “Want de muren van onze Sint-Rochuskerk en Heilige Damiaankerk zogen de adem van generaties gelovigen op. We eren, waarderen en bewaren dat verleden in ons hart. Maar we bouwen geen toekomst met heimwee en sentiment. Wel met dromen waaraan we samen werken.”