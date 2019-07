Kerk Sint-Laurentius wordt fietskerk ‘Sint-Vélaurentius’ Alexander Haezebrouck

05 juli 2019

14u53 1 Kortrijk Voor het tweede weekend op rij wordt de Sint-Laurentiuskerk in Kooigem omgedoopt tot de fietskerk Sint-Vélaurentius. “We houden een kleine expositie en de kerk dient als ideale startplaats voor een gezellige familiefietstocht”, zegt Katrien Sobry.

“We waren al langer aan het nadenken over nevenactiviteiten die in de kerk kunnen georganiseerd worden”, vertelt Katrien Sobry. “Omdat Kooigem een prachtige streek heeft met een groeiend fiets- en wandeltoerisme wilden we die kaart uitspelen.” Komend weekend en het weekend erna wordt in de kerk een kleine expositie gehouden van oude fietsen en unieke foto’s van Kooigem.” De kerk wordt tijdens die weekends een echte fietskerk met een perfecte startplaats om een familiefietstocht te doen. “Je kan kiezen tussen drie fietstochten van 35, 45 of 85 kilometer en twee wandeltochten van 8 of 9 kilometer.” Dit weekend worden er ook fietstochten in groep georganiseerd. Zaterdag is dat om 16 uur en zondag om 14 uur, je kan kiezen tussen de fietstocht van 35 kilometer of de wandeltocht van 8 kilometer. Inschrijven kan via fieux.mieke@hotmail.com of op 0484/732 061