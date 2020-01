Kerk in Aalbeke krijg muziekklassen, orgelkamer, bib en foyer: “Werken starten in oktober en duren jaar” Peter Lanssens

20 januari 2020

16u25 0 Kortrijk Sint-Cornelius in Aalbeke is de eerste Kortrijkse kerk die nevenbestemmingen krijgt. De kerk krijgt vier muziekklassen, een orgelkamer, bibliotheek en foyer. De werken van 2,25 miljoen euro starten in oktober 2020 en duren tot oktober 2021. De kerk is die periode dicht. “De misvieringen zijn op een andere plaats tijdens de werken, er wordt nog bekeken waar”, zegt schepen Kelly Detavernier.

De definitieve plannen werden zaterdag voorgesteld, op een nieuwjaarsreceptie in het OC in Aalbeke. De Sint-Corneliuskerk behoudt een liturgische ruimte, met 80 zitplaatsen. Voor diensten met nog meer volk, kan er uitgeweken worden naar de Sint-Brixiuskerk in Marke. De Sint-Corneliuskerk krijgt een foyer, palend aan de liturgische ruimte. “Voor activiteiten, er is veel vraag van verenigingen”, zegt schepen van Kerkfabrieken Kelly Detavernier (N-VA). “En de foyer zal zich ook perfect lenen voor orkestjes, in een huiselijke sfeer. De kerk krijgt verder vier muziekklassen voor het Conservatorium. Geluidsdicht, maar je zal de ruimtes ook open kunnen schuiven. Zo zal je de piano in de muziekklas kunnen verplaatsen voor een concert in de foyer, om een voorbeeld te geven. Uniek is dat de kerk ook een orgelkamer krijgt, voor de opleiding tot organist. Je zal vanuit de orgelkamer voor een publiek in de foyer kunnen spelen. De kerk krijgt verder een bibliotheek, vergaderzaal en sanitair. Een torenkamer, niet geschikt als muzieklokaal, wordt als een technische ruimte ingericht.”

De nevenbestemmingen gaan een nieuwe dynamiek in de dorpskern teweegbrengen. Ik ben nu al benieuwd naar het uiteindelijke resultaat. Schepen Kelly Detavernier

Extra toegang naar nieuwe bib

Verder opmerkelijk: de inkomhal van de kerk, met een rechtstreekse verbinding naar de foyer, wordt vernieuwd én wordt een stuk breder. “De kerk krijgt aan de zijkant ook een extra toegang naar de nieuwe bibliotheek. Zo kan bijvoorbeeld wie een boek binnenbrengt, geen kerkdienst storen”, vertelt Kelly Detavernier. “Een al bestaande toegang aan de zijkant achteraan de kerk, naar een voorvertrek van de liturgische ruimte, blijft. De ‘look and feel’ van de Sint-Corneliuskerk zal top zijn, na de werken. Tegelijk worden alle authentieke elementen behouden, zoals bijvoorbeeld de glasramen. Tussen de liturgische ruimte en de foyer komt een soort schuifdeur. Eventueel in glas, maar dat wordt momenteel nog bekeken. De nevenbestemmingen van de kerk gaan een nieuwe dynamiek in de dorpskern teweegbrengen. Ik ben nu al benieuwd naar het uiteindelijke resultaat.”

Arbeidershuisjes en OC

Er zijn nog meer ingrijpende werken op til in Aalbeke. In juli of uiterlijk augustus start de sloop van enkele arbeidershuisjes naast het OC. Om plaats vrij te maken voor nieuwe huisjes, gelijkaardig maar wel moderner. De huisjes krijgen als nieuwe vleugel van het OC een grote zaal voor vooral de koninklijke harmonie Eendracht, een vergaderzaal en een kantoor voor de wijkagent. Het naastgelegen OC krijgt een renovatie. Die werken van 2,8 miljoen euro starten in januari 2021 en zijn in januari 2022 af. Nadien gaat de stad Kortrijk op zoek naar kopers voor het oud gemeentehuis, de gewezen brandweerkazerne en het vroegere jeugdhuis ’t Skut in Aalbeke.

Wie kennis wil maken met de definitieve plannen met de kerk en het OC , is welkom in het OC op Aalbekeplaats. Waar sinds afgelopen zaterdag infopanelen staan.