Kattencafé Kuro Neko als asiel erkend: “We hebben al kittens van de dood gered” Peter Lanssens

01 augustus 2019

14u49 26 Kortrijk Kattencafé Kuro Neko in Kortrijk is door Dierenwelzijn Vlaanderen als asiel erkend. “We nemen meteen acht kittens in huis die door een dierenliefhebster van de dood gered zijn op een boerderij in Aalbeke”, zegt zaakvoerster Birgit Verbeke. Een deel van de kittens wordt binnenkort ter adoptie aangeboden.

Voor alle duidelijkheid: het is niét de bedoeling dat iedereen nu met kittens op overschot naar Kuro Neko in de Onze-Lieve-Vrouwestraat 20 holt. “Dat gaat niet. Ik beslis zelf welke kittens ik in het kattencafé opneem. Want er is hier zeker geen plaats op overschot. Zo heb ik zelf geen ruimte voor een quarantaineverblijf en aparte kooitjes”, zegt Birgit Verbeke. “Maar toen ik hoorde van die kittens op een boerderij in Aalbeke, de bewoonster wilde ze doden, twijfelde ik geen moment. Ze waren nog zo klein. Ze zijn met de papfles opgevoed, thuis bij mijn moeder in Heule. Ze zijn allemaal superlief. Ze zijn ondertussen onderzocht en helemaal in orde. De kittens zijn gechipt, gevaccineerd en gecastreerd en ze hebben een Europees paspoort. Ze zitten sinds kort in Kuro Neko en zoeken al contact. Ze gaan wellicht snel bij de klanten gaan liggen. Ze worden ook stilaan aanvaard door onze elf huiskatten.”

Ik kan met het asiel hier niet alle katjes redden. Maar alle beetjes helpen en ik kan het vooral niet over mijn hart krijgen om niets te doen. De kittens vragen extra werk. Ik neem de kosten voor eten, verzorging en kattenbakvulling allemaal op mij. Birgit Verbeke

Vragenlijst

Birgit wil enkele kittens houden. De andere zes worden ter adoptie aangeboden. Wie een kitten wil, moet zich eerst bewijzen. “Ik wil dat elke geïnteresseerde zeker twee keer naar ons kattencafé komt. Zodat ik zelf kan zien hoe hij of zij met katten omgaat”, zegt de zaakvoerster. “Er is ook telkens een persoonlijk gesprek. Ik stelde hiervoor een vragenlijst op, met de hulp van de vzw DreamCATchers en Dierenartsen Overleie. Er is al veel interesse, merk ik op sociale media. De kittens adopteren kan binnen enkele weken al. Ik geef ze niet graag af. Want ik ben er meteen al aan gehecht. Maar ik troost me met de gedachte dat ze een goeie thuis gaan krijgen. Ik kan met het asiel hier niet alle katjes redden. Maar alle beetjes helpen en ik kan het vooral niet over mijn hart krijgen om niets te doen. De kittens vragen extra werk. Ik neem de kosten voor eten, verzorging en kattenbakvulling allemaal op mij.”

Tafel reserveren

Het eerste kattencafé van onze regio opende op 10 september 2018. “Er is geen stormloop meer zoals in het begin. Maar dat hoeft niet, want het was te veel van het goede”, zegt Birgit Verbeke. “Vooral de weekends blijven erg druk. We pakken daarom met een nieuwigheid uit. Vanaf nu kan je op onze site een tafel in Kuro Neko reserveren, per blokken van twee uur. Ik verwacht sowieso weer meer belangstelling, nu de nieuwe kittens er zijn. Al weet je tijdens ‘Kortrijk Congé’ nooit natuurlijk. Want dan is het veel kalmer in de stad.”