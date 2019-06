Katie Taylor naar Kortrijk voor rematch tegen Delfine Persoon? “Er zijn meerdere contacten” Peter Lanssens

06 juni 2019

10u18 34 Kortrijk Toont Katie Taylor lef door een rematch tegen Delfine Persoon aan te durven, na de omstreden overwinning van de Ierse in New York? Op sociale media wordt opgeroepen om die rematch in het Sportpaleis in Antwerpen of op de Heizel in Brussel te houden. Er is nóg een concrete piste. Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester) wil een rematch in Kortrijk Xpo.

Dat zegt Van Quickenborne niet zomaar, want Delfine Persoon versloeg twee maanden geleden Melissa St. Vil alias Killer Mel uit New York op een boksgala in Kortrijk Xpo. Er daagden toen 1.400 toeschouwers op. Maar als Katie Taylor naar Xpo durft te komen, zou het beurzencentrum helemaal uit zijn voegen barsten. “Het boksgala was een erg grote investering”, zegt organisator Kurt Goethals. “Het zou machtig zijn mochten onze inspanningen beloond worden door de rematch tussen Taylor en Persoon naar Xpo te halen. Er zijn al meerdere contacten gelegd, ook met de bedrijfswereld. Er zijn zelfs signalen om een crowdfunding te starten. Want er zijn immens grote budgetten voor nodig. Maar geef toe: als er een rematch komt, moet dat in West-Vlaanderen zijn, de thuishaven van Delfine Persoon. En dan is Xpo de beste plaats”, aldus Kurt Goethals.

Meerdere klachten

Persoon verloor in Madison Square Garden in New York van Taylor na een omstreden beslissing van de Amerikaanse kamprechters. Die de Ierse Katie Taylor een nipt voordeel gaven met 95-95 en twee keer 96-94. De Belgische boksfederatie diende een klacht in bij de vier internationale federaties. De bond vindt het niet kunnen dat de jury uit drie Amerikanen bestond en vindt dat er een rematch moet komen met minstens ook een Belg in de jury. Ook Delfine Persoon diende een klacht in, bij de World Boxing Council (WBC). Of de rematch er echt komt, is afwachten. Er wordt gevreesd dat Taylor het niet aandurft en Persoon gewoon wat wil paaien. Wordt vervolgd.