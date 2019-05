Katholiek onderwijs kiest Signpost: “15.000 laptops leveren” Peter Lanssens

30 mei 2019

13u16 4 Kortrijk Signpost scoort een nieuw topcontract. Het in ons land grootste ICT-bedrijf met focus op het onderwijs wint met Lenovo en AMD een vierjarig raamcontract met het katholiek onderwijs. Wat betekent dat Signpost nu zo’n 15.000 laptops mag leveren aan vrije basis- en secundaire scholen van het katholieke net. Schepen Arne Vandendriessche (Team Burgemeester) is zaakvoerder van Signpost: “We willen binnen drie jaar 1 miljoen studenten op ons platform”, zegt hij.

Het gaat erg hard voor Signpost. Het ICT-bedrijf groeit minstens 40 procent per jaar. Signpost onderhoudt al meer dan 55.000 laptops in scholen. Tot 90 procent van alle secundaire scholen en hogescholen kopen hun software bij Signpost. Tegen 1 september zullen 150.000 studenten het Academic Software Platform van het ICT-bedrijf gebruiken. Er werken vijftig personeelsleden bij Signpost. Tegen 2023 moeten er dat al tweehonderd zijn. Signpost draaide vijf jaar geleden een omzet van 3,75 miljoen euro. Dit jaar wordt een omzet van zo’n 23 miljoen euro verwacht, door de doorgedreven digitalisering van het onderwijs. De marktleider in ons land wil nu ook een Europese speler worden. De bedoeling is om in 2020 ook op te starten in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Signpost heeft in ons land een magazijn en kantoren langs de E17 in Lokeren en een nieuw hoofdkwartier op de Appel in Kortrijk. Signpost heeft momenteel verder servicecentra in Hasselt, Zaventem, Namen en Brugge.