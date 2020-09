Kasseien in Hoge Dreef in Heule komen na tien jaar los, dringende heraanleg start komende maandag Peter Lanssens

03 september 2020

16u07 1 Kortrijk De tien jaar geleden vernieuwde kasseiverharding in de Hoge Dreef in Heule heeft zijn beste tijd gehad. De kasseien komen los, terwijl de voegen tussen de kasseien verbrokkelen. Daarom beslist de stad Kortrijk om – na een geslaagde renovatie van een proefvak in september 2017 – de kasseien nu over de volledige lengte van de Hoge Dreef te laten herstellen. De gefaseerde werken, uitgevoerd door Wegenbouw Ockier, starten komende maandag.

De voegen worden tot drie centimeter diep gereinigd en met een krimpvrije mortel opgevuld. Door de mortelvoeg tot aan de bovenkant van de kassei te herstellen, vermindert het rolgeluid. Wat meer rust voor buurtbewoners brengt. De werf strekt zich, tussen de bestaande fietspaden in beton, uit van de rotonde met de Izegemsestraat tot aan de dwarsing met de Vlasmolenstraat. Het herleggen van losliggende kasseien, reinigen van voegen en heropvoegen met mortel gebeurt in twee fasen. Na het opvoegen moet ook telkens een uithardingsperiode gerespecteerd worden. Tijdens die periode mag er geen verkeer op de kasseien.

De eerste fase loopt van maandag 7 tot en met maandag 28 september, vanaf de rotonde met de Izegemsestraat tot en met het kruispunt met Kromme Olm. De tweede fase start midden oktober en zal (een exacte datum volgt) ongeveer drie weken duren. Die fase loopt vanaf Kromme Olm tot en met het kruispunt met de Vlasmolenstraat. Doorgaand verkeer is tijdens de werken niet mogelijk.

Voetgangers hebben doorgang. Fietsers volgen tijdens de eerste fase een omleiding via Watermolenwal. Gemotoriseerd verkeer volgt in beide richtingen een omleiding via de Ringlaan (R8), Vier Linden en de Vlasmolenstraat. Alle verdere details over de werking staan op www.kortrijk.be/Hoge_Dreef.