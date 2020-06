Kaskade verfraait Handelskaai: “26 appartementen met adembenemend zicht op Leie en later ook hier verlaagde Leieboorden”

Kortrijk

De Handelskaai krijgt met Kaskade een nieuwe residentie met 26 appartementen, met een fraai zicht op de Leie. Het opmerkelijke project maakt er komaf met een wat verloederde en vuile hoek. Want om Kaskade te kunnen bouwen, worden enkele lege panden en kantoren gesloopt. Kaskade speelt nu al in op de verdere verlaging van de Leieboorden daar, die binnen enkele jaren gepland is. De voorverkoop van de appartementen start eind deze week. Ontdek hier aan welke prijzen.