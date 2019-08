Karper van 9,6 kg uit de Leie gevist Christophe Maertens en Alexander Haezebrouck

18 augustus 2019

19u17 40 Kortrijk Een visser haalde zondag een karper van 9,6 kg uit de Leie in Kortrijk.

“De vis werd gevangen waar de Leie net samenkomt met het kanaal”, zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne, die toevallig passeerde. “De visser heeft de vis gewogen en zette hem daarop terug in het water. We zien dergelijke grote vissen meer en meer in het water van de Leie.” De visser zelf ving volgens de burgemeester ooit een karper van 27 kilogram.