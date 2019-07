Kapsalon opent in beschermd klooster: “Dankbaar dat de mensen geloven in mij” Julien Thibaut Hairstylist nieuwkomer in winkel-wandelgebied Peter Lanssens

13u40 20 Kortrijk De bekende Kortrijkse kapper Julien Thibaut (31) heeft een uniek kapsalon in het winkel-wandelgebied geopend. Haren kleuren en brushen doen ze er in een speciaal kader: de vroegere refter van het beschermde voormalige klooster van de grauwzusters uit 1433. “Ik richtte alles zelf in. De klanten zijn onder de indruk. Ik ben dankbaar dat de mensen geloven in mij”, zegt Julien Thibaut.

Niet enkel de geschiedenis van het prachtige gebouw in de Steenpoort 3 maakt het kapsalon speciaal. Achterin, waar de wastafels zijn en waar je je haar kan laten kleuren en brushen, lijkt het net op een spiegelpaleis. Want het hangt er vol verschuifbare spiegels, die aan rails bevestigd zijn. “Door niet met vaste spiegels te werken, komt de vroegere refter van het gewezen klooster helemaal tot zijn recht”, zegt Julien Thibaut. “En kan ik de ruimte ook voor andere zaken gebruiken. Zo wil ik regelmatig kunst tonen in mijn kapsalon.”

“Ik ben in de wolken over het resultaat. Ik liet een traantje, toen het helemaal af was. Er is nog een tijd geweest dat ik mezelf te minnetjes vond voor Kortrijk. En nu heb ik een kapsalon pal in het winkel-wandelgebied. Ik ben trots op mezelf. Julien Thibaut

Gelukkig en ontspannen

Julien Thibaut Hairstylist bevindt zich tussen parfumerie Equivalenza en telecomwinkel Orange. De inrichting vooraan, waar er geknipt wordt, is strak en modern. Achteraan is de look eerder industrieel en ademt het geschiedenis uit. Julien Thibaut is niet enkel als kapper een artiest, hij heeft ook talent wat design en interieur betreft. “Ik bedacht de inrichting”, vertelt de creatieveling. “Ik ben in de wolken over het resultaat. Ik liet een traantje, toen het helemaal af was. Er is nog een tijd geweest dat ik mezelf te minnetjes vond voor Kortrijk. En nu heb ik een kapsalon pal in het winkel-wandelgebied. Ik ben trots op mezelf. Wie naar hier komt, moet zich bijzonder, gelukkig en ontspannen voelen. Ik probeer dat door voor een leuke ambiance te zorgen. Met een streepje zomerse Ibiza-muziek bijvoorbeeld. Klanten kunnen ook chillen. Zo kan een boekje lezen, een glaasje drinken of eentje roken hier in de tuin.”

Zonder afspraak

De kapper huurt het pand van de kerkfabriek Sint-Maarten. “Het gebouw inrichten was niet enkel een serieuze investering, het kostte ook veel energie. Ik heb veel stress gehad”, zegt Julien Thibaut. “Maar het resultaat is ‘du jamais vu’ in Kortrijk.” Het kapsalon kan tot 16 klanten tegelijk aan. Het staat open voor dames en heren. Je kan er ook zonder afspraak komen. Maar wie door Julien Thibaut geknipt wil worden, maakt altijd een afspraak. Hij is specialist in grote transformaties. Julien Thibaut Hairstylist is op maandag van 9.30 tot 17 uur en van dinsdag tot en met zaterdag van 9.30 tot 18.30 uur open. De sluitingsdag is op zondag. Het nieuwe kapsalon is vier keer zo groot als de vorige thuishaven van Julien Thibaut Hairstylist, in de Begijnhofstraat. Daar zit nu een barber shop. “Alle puzzelstukjes vallen samen”, zegt Julien Thibaut. “Iedereen zit op zijn plaats. Ik ben tevreden.”