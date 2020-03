Kapperszaak Nico Desmet in nieuw kleedje gestopt, met steun van stad Kortrijk en Europa



Christophe Maertens

08 maart 2020

18u14 44 Kortrijk In Kortrijk is een eerste zaak in het project ‘Design In Shops’ afgewerkt. Kapper Nico Desmet kreeg steun van de stad en Europa om zijn pand in de Vlaskaai 4 optimaal te laten inrichten door ontwerpers. Het resultaat mag gezien worden.

De stad Kortrijk lanceerde eerder naar het voorbeeld van Montreal in Canada ‘Design In Shops’. “Het project moedigt handelaars aan om hun winkel te vernieuwen of te herschikken, de etalage beter in te richten, de zichtbaarheid te verbeteren of andere creatieve ingrepen te verrichten”, zegt schepen van Economie Arne Vandendriessche. “Hiervoor krijgt de handelaar financiële steun van de stad Kortrijk en Europa. Het project is een mooi resultaat van het Unesco Creative Cities of Design lidmaatschap.”

Een eerste zaak is volledig afgewerkt en werd afgelopen zondag officieel geopend. Kapper en Kanker Hair Professional Nico Desmet van Ton sur Ton werkte samen met een ontwerpersduo. Het interieurontwerp en de decoraties zijn van de hand van Simon De Backere, het grafisch werk werd gerealiseerd door Nicolas Verdoncq van Plusgrand uit Doornik. De samenwerking resulteerde in een stijlvol Art Deco geïnspireerd interieur in de zaak aan de Vlaskaai in Kortrijk.

In het totaal stappen 40 Kortrijkse handelaars of horecazaken in het project. Ondertussen zijn al meer dan 20 zaken gekoppeld aan een ontwerper en is men volop bezig om plannen uit te werken.