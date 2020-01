Kapper Pol Dewerchin knipt na 54 jaar de laatste ‘coupe rasoir’: “Ik sukkel wat met mijn gezondheid, anders was ik nog jaren doorgegaan” Joyce Mesdag

31 december 2019

14u38 11 Kortrijk De laatste klanten zijn op 31 december buitengewandeld bij Pol’s Hairstyling in Kortrijk. Pol Dewerchin (77) is er namelijk na 54 jaar mee gekapt. “Ik sukkel wat met mijn gezondheid, anders was ik nog jaren doorgegaan”, zegt Pol.

Pol wilde eigenlijk schrijnwerker worden, net als zijn vader. “Maar kinderen waren in die tijd geen baas”, blikt Pol terug. “Mijn twee zussen waren al dameskapster, het leek mijn moeder een goed idee dat ik herenkapper zou worden.”

Toen hij 15 jaar was, ging Pol aan de slag in verschillende kapperszaken om de stiel aan te leren. In 1966 opende hij een zelfstandige zaak in de Doorniksewijk in Kortrijk. “Veertig jaar geleden ben ik naar het Lange Munteplein verhuisd”, zegt Pol. “Ik huurde een pand in de Doorniksewijk en moest op zoek naar een andere stek toen de eigenaar er zelf wilde in trekken. Ik had in die veertien jaar een vast cliënteel opgebouwd en dat liet ik niet graag achter. Er zijn wel enkele klanten mee naar hier gekomen, maar voor de rest moest ik weer van nul beginnen.” “Dat was uiteraard niet evident”, valt zijn echtgenote Karine in. “Ik weet nog dat ik het geen goed idee vond om naar hier te verhuizen. Er was hier amper bebouwing. ‘Wiens haar ga jij knippen? Dat van de koeien?’, vroeg ik hem. Maar het is gelukkig toch goed gekomen”, lacht Karine.

Dronken klant

Zijn specialiteit? “Een coupe rasoir. Dat is het resultaat als je haar snijdt met een scheermes. Dat wordt nu niet meer gedaan. De meeste gebruiken tondeuses of in het beste geval nog een schaar. Een scheermes is moeilijker, maar je kunt er wel creatiever mee zijn. Voor ik een eigen zaak ben gestart, heb ik nog even bij de Belgisch kampioen coupe rasoir gewerkt en daar heb ik geleerd om met een scheermes te kappen.”

Over het zotste moment in zijn carrière moet Pol niet lang nadenken. “Een van mijn vaste klanten is vijftien jaar geleden dronken in mijn kappersstoel komen zitten. In een paar seconden had hij al zijn kleren uitgetrokken, op zijn onderbroek na. Ik heb zijn haar gedaan. Achteraf was hij wat gegeneerd, maar dat was niet nodig. We hebben er nog vaak om gelachen achteraf.”

Gezondheid

Na 54 jaar haar kappen is Pol het nog altijd niet beu. Zijn mama had het dus bij het rechte eind. “Mijn vrouw en dochter zeggen al sinds mijn 65ste dat ik beter zou stoppen met werken, maar ik wilde niet. Dit voelt niet als werken, kappen is mijn hobby. Geweldig toch? Maar nu kan ik niet anders. Ik merk dat mijn lichaam niet altijd meer mee wil. Ik moet nu en dan eens geopereerd worden, waardoor ik dan enkele maanden ‘out’ ben. Het is beter dat ik ermee kap. Maar het is echt met spijt in het hart. Als ik er te hard over nadenk, word ik emotioneel.”

De vaste klanten van Pol zien hem uiteraard ook niet graag vertrekken. “Die zouden het liefst hebben dat ik nog blijf verder doen. Ik heb zelfs een klant die vanuit Oostende naar hier komt om zijn haar te laten knippen. Meer dan vijftig jaar komt hij al bij me langs.”