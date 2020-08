Kapper Lieven (52) al opnieuw aan de slag na zware val met koersfiets maand geleden: ““Een mirakel dat ik er nu alweer sta, voor hetzelfde geld zat ik in een karretje”



Alexander Haezebrouck Peter Lanssens

12 augustus 2020

20u09 0 Kortrijk Kapper Lieven Verheye (52) uit Bissegem maakte precies een maand geleden een kwalijke val met zijn koersfiets in Gullegem. Lieven knalde tegen een paaltje, liep twaalf breuken op en lag drie dagen op intensieve zorgen. Nu knipt Lieven alweer de haren van zijn klanten. “Ik heb nog pijn, maar ongelooflijk dat ik hier nu alweer kan staan”, vertelt Lieven.

Kapper Lieven Verheye is al 15 jaar een fervent wielertoerist en op 12 juli was hij onderweg voor een ritje met zijn wielerclub WTC De Leietrappers die samenkomen in café ’t Smeske in Bissegem. “Het was mijn tweede ritje na de lockdown”, vertelt Lieven. Ter hoogte van Grootmoeders Koffie langs de Kleine Ieperstraat in Gullegem liep het plots verkeerd. “Vlak voor mij doken plots drie andere wielertoeristen op”, vertelt Lieven. “In een snel manoeuvre wilde ik uitwijken maar ik ben keihard tegen een paaltje gereden.” Lieven werd enkele meters verder weg van zijn fiets gekatapulteerd. Zelf herinnert hij er niets meer van. “Ik was volledig buiten westen.” Hij werd meteen afgevoerd naar het AZ Groeninge. Daar bleek hij maar liefst 12 breuken te hebben opgelopen. “Ik had verwondingen aan mijn ribben, oogkas, schouderblad, aan mijn sinussen, twee ruggenwervels waren gebroken, mijn kaakbeen en kreeg zes draadjes in mijn wenkbrauw. Drie dagen heb ik op intensieve zorgen gelegen, daarna vijf dagen op een gewone kamer. Ik besef dat ik ongelooflijk veel geluk heb gehad. Voor hetzelfde geld zat ik nu voor de rest van mijn dagen in een karretje.”

Sneller dan verwacht opnieuw aan de slag

De dokter vertelde Lieven dat hij moest rekenen op een revalidatie van zes weken tot drie maanden. “Maar na een dikke twee weken stond ik al opnieuw in mijn zaak haren te knippen”, vertelt Lieven. “Ongelooflijk eigenlijk. Ik heb nog pijn ja, vooral aan mijn ribben en ik draag een brace. Maar het gaat. Ik ben er natuurlijk niet meteen opnieuw volop ingevlogen. Maar stilletjes aan heb ik opnieuw klanten laten komen. Volgens de dokter is het mogelijk dat ik een permanent verlies van kracht zal hebben in mijn arm. Maar niet in die mate dat ik mijn werk niet meer kan doen, en gelukkig maar. Als zelfstandige kan ik het mij ook niet permitteren om lang niets te doen. En we hebben nog maar net de verplichte sluiting achter de rug door de coronacrisis. Klanten bellen me ook om hun haren te kunnen laten knippen, ik kan hen ook niet langer in de steek laten.”