Kapper Julien Thibaut legt boeken neer na komst van 27 nieuwe barbershops in één jaar: “Ik excuseer mij oprecht bij klanten en schuldeisers” Peter Lanssens

10 december 2019

14u37 42 Kortrijk Julien Thibaut (32) heeft zijn kapsalon in het winkelwandelgebied gesloten, tot verbazing van velen. De kapper legde zelf de boeken neer. “Ik excuseer mij bij mijn vast cliënteel en mijn schuldeisers”, zegt Julien Thibaut. De problematiek kwam maandagavond zelfs ter sprake in de gemeenteraad. “Er kwamen in een jaar tijd liefst 27 nieuwe barbershops bij in Kortrijk. Veel Kortrijkse kappers maken zich daar zorgen over”, stelde CD&V-raadslid Hannelore Vanhoenacker.

Het kapsalon Julien Thibaut Hairstylist was pas vier maanden open, in de Steenpoort 3. Ingericht in een uniek kader: de vroegere refter van het beschermde voormalige klooster van de grauwzusters uit 1433. Julien Thibaut, in kapperskringen omschreven als een rasechte artiest, bergt nu (tijdelijk) zijn scharen op. Zijn kapsalon is failliet. De ondernemer laat niet na om in eigen boezem te kijken, wellicht was de investering te radicaal, maar hij verwijst ook naar de opvallende stijging van het aantal barbershops in Kortrijk. “Ze schieten als paddenstoelen uit de grond”, vertelt hij. “Je krijgt er al een kappersbeurt voor 10 tot 15 euro. Ook dat is een probleem.”

Geen strenge spreidingsregels

De problematiek kwam maandagavond zelfs aan bod in de gemeenteraad. In het kader van de voorstelling van een nieuw ‘aanvalsplan’ om Kortrijk zijn grandeur als dé winkelstad in de regio terug te geven. “Er leeft een grote bezorgdheid bij de Kortrijkse kappers”, stelde CD&V-fractieleidster Hannelore Vanhoenacker. “Er kwamen in een jaar tijd 27 nieuwe barbershops bij in Kortrijk. Dat leren we uit tellingen van de stad zelf. Er mag zonder diploma gewerkt worden in zo’n barbershops. En het is op sommige plaatsen maar een vreemd zicht, al die gelijkaardige handelszaken die bijna naast elkaar liggen. Dat kan toch ook niet de bedoeling zijn”, aldus Hannelore Vanhoenacker. Schepen van Economie Arne Vandendriessche (Team Burgemeester) benadrukte dat nieuwe barbershops geen aantrekkingspremies krijgen, zoals het terugbetalen van de huur. Maar strenge spreidingsregels invoeren voor barbershops zal niet gebeuren. “Barbershops vallen volgens Vlaanderen onder kappers. En we willen kappers niet verbieden”, stelt Vandendriessche. “Er is ook zoiets als vrijheid van handel.”

Er kwamen in een jaar 27 nieuwe barbershops bij. Dat leren we uit tellingen van de stad zelf. Er mag zonder diploma gewerkt worden in zo’n barbershops. En het is op sommige plaatsen een vreemd zicht, al die gelijkaardige handelszaken die bijna naast elkaar liggen. Dat is toch ook niet de bedoeling. CD&V-fractieleidster Hannelore Vanhoenacker

Kosten liepen te hoog op

Julien Thibaut faalde wel niet enkel door de vele barbershops. Zo liet de kapper zich door de winter verrassen. “In de zomer stonden de deuren wagenwijd open en stroomden de mensen hier binnen”, zegt hij. “Eens de zomer voorbij was, vielen de passanten massaal weg. Ik had het anders ingeschat. Verder was de investering in mijn nieuw kapsalon misschien te groot. Ik voelde het al een tijdje aankomen. Toch was het mijn bedoeling niet om zo ineens te stoppen. Maar ik kon gewoon niet anders. Ik excuseer me bij mijn vaste klanten en schuldeisers. Ik neem nu een pauze. Zodat ik geen degout krijg van het beroep. Al ben ik wel van plan om kapper te blijven. De reacties zijn – grotendeels – begripvol. De goeie klanten voelden zelf wel dat er iets gaande was. De stress maakte me kapot, omdat het kapsalon niet genoeg draaide. De kosten liepen te hoog op”, aldus Julien Thibaut. De kapper huurde het pand van de kerkfabriek Sint-Maarten. De kerkfabriek zet het pand nu weer te huur.