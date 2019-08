Kapot achterlicht doet druggebruiker de das om VHS

08 augustus 2019

18u40 0 Kortrijk Grégory T., een twintiger uit Kortrijk heeft van de rechter in Kortrijk vier maanden cel gekregen omdat hij drugs bij had én een minnelijke schikking niet betaalde. De politie kwam hem op het spoor door een kapot achterlicht.

Toen T. door de politie aan de kant werd gezet, was dat enkel omdat het achterlicht van zijn wagen kapot was. Maar in het voertuig vonden de inspecteurs een zak cocaïne en resten van cannabis. Ontkennen had weinig zin. T. verklaarde dat hij de drugs net had gekocht en ze zou consumeren tijdens het weekend. Het leverde de man een minnelijke schikking op. Hij betaalde echter niet en dus kwam het alsnog tot een proces. Daar betaalt T. nu een fikse prijs voor: vier maanden cel en een boete van 8.000 euro. De man verklaarde aan de rechter wel bereid te zijn om met zijn verslaving komaf te maken.