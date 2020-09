Kapittelstraat in historisch hart dicht voor verkeer Peter Lanssens

08 september 2020

10u18 0 Kortrijk Een voorsmaakje nodig van de Een voorsmaakje nodig van de ingrijpende heraanleg van historisch Kortrijk , de komende jaren? Neem een kijkje in de Kapittelstraat, waar er tot en met donderdag 24 september tal van werken uitgevoerd worden.

Het gaat over nutswerken en werken met een kraan. De smalle Kapittelstraat is tot en met 24 september afgesloten voor doorgaand verkeer. Lokaal verkeer tot aan de werfzone blijft wel mogelijk. Er is werk gemaakt van de nodige signalisatie.