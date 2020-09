Kapellepad wordt heraangelegd Alexander Haezebrouck

25 september 2020

15u44 0 Kortrijk Het kapellepad dat vaak wordt gebruikt door schoolgaande fietsers wordt volgende week heraangelegd. Het gaat om een investering van 91.850 euro. Op 6 november zouden de werken klaar moeten zijn.

Het Kapellepad is een landelijke trage weg tussen de Bosstraat en de schoolomgeving van Sint-Anna. Daarom wordt het vaak gebruikt door schoolgaande fietsers als veilige shortcut. “Om het fiets- en wandelcomfort van het Kapellepad te verbeteren zijn de onderhoudswerken noodzakelijk”, zegt schepen van mobiliteit Axel Weydts (sp.a). “Met het vernieuwen van het Kapellepad blijven we verder werken aan het vernieuwen en uitbouwen van zijn waardevol netwerk van trage wegen. De werken starten volgende week maandag 28 september. Als alles volgens plan verloopt is het vernieuwde Kapellepad klaar op 6 november.