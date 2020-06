Kapel feestelijk heropend na vandalisme Alexander Haezebrouck

13 juni 2020

14u44 0 Kortrijk De Sint-Antoniuskapel langs de Markebekestraat is zaterdagvoormiddag feestelijk heropend. De kapel werd in april nog maar eens slachtoffer van vandalisme, toen gingen ze er met het relikwie van Sint-Antonius vandoor. “Nu hangt een nieuwe relikwie en hebben we de kapel opgefrist”, zegt toezichthouder André Vandenbroucke.

André Vandenbroucke merkte de diefstal van het relikwie van Sint-Antonius begin april op toen hij langs ging in de kapel. Vandalen trokken het relikwie dat vast hing met spijkers en schroeven, los van de muur. “In 2004 werd ook al eens ingebroken in de kapel, toen werd het beeld omvergeworpen en werden de vier brandglazen kapot gegooid”, vertelt André. “Vandaag kunnen we gelukkig de kapel opnieuw openen na de vandalenstreek in april. We hebben de kapel herschilderd, het dak vernieuwd en gezorgd voor een nieuw relikwie van Sint-Antonius. Hopelijk blijven we nu een tijdje gespaard van vandalisme. Dit is een plaats waar je rustig en alleen tot bezinning kan komen en bidden.” De heropening ging gepaard met een feestelijk aperitief. De kapel werd in 1892 gebouwd.