Kantoren op bovenverdieping K moeten leegstand in winkelcentrum wegwerken Horecazaken die nu op tweede verdieping zitten, krijgen betere plaats Peter Lanssens

10 januari 2020

12u59 0 Kortrijk Het plan om de leegstand in winkelcentrum K met kantoren te bestrijden, krijgt verder vorm. Het is de bedoeling om de bovenverdieping herin te richten voor kantoren. Daar zitten nu horecazaken Mezzo Mezzo, Food Avenue en Foodies. Die verlaten de bovenverdieping en krijgen een nieuwe en betere plaats in K. “Het moet voor iedereen een win-win worden”, zegt K-shoppingmanager Nicole Bats. De horecabazen willen een goeie deal. De betrokkenen overleggen eind januari.

Alle 85 winkelruimtes in K commercieel invullen, het winkelcentrum bestaat in 2020 tien jaar, lukt al jaren niet meer. “K is 30 procent te groot”, stelde burgemeester Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester) eerder in deze krant. Dat beseffen ze in het winkelcentrum trouwens al veel langer. De oplossing: deels kantoren in K inrichten. Specialist in makelaardij Ceusters gaat op de markt na wie er interesse heeft in kantoorruimte in K. Er zijn sowieso genoeg voordelen aan kantoren pal in het hart van de stad. Zo ligt het treinstation vlakbij. Terwijl je in en rond K ook tal van winkels en restaurants hebt, altijd mooi meegenomen voor werknemers. Er zijn nu meer details bekend over hoe kantoren in K kunnen ingewerkt worden, zonder het gevoel van een winkelcentrum te verliezen. Het is de bedoeling om de bovenverdieping van K herin te richten voor kantoren. Die piste wordt nu gevolgd omdat het altijd al moeilijk geweest is om veel shoppers tot op die tweede verdieping te krijgen. Een jaar geleden sloot daar Standaard Boekhandel de deuren, ook wegens veel te weinig passage.

Nog geen timing

“Er zijn gesprekken met kandidaat-investeerders, die interesse in kantoren op de bovenverdieping hebben”, stelt K-shoppingmanager Nicole Bats. “Maar we beginnen niet met verbouwen zolang er geen duidelijke huurders zijn. We zetten er dan ook nog geen timing op nu. Of dat al in 2020 zal zijn? We zien later wel.”

Ruimdenkend

Het management werkt tegelijk aan een oplossing voor horecazaken Mezzo Mezzo, Food Avenue en Foodies. “We willen absoluut met die zaakvoerders verder, door hen een andere én betere plaats te geven in het winkelcentrum”, benadrukt Nicole Bats. “Zo kan een pand met ook een doorsteek naar een aanpalende straat een meerwaarde zijn. Kijk naar pizzeria Pizzi Cotto. Het eethuis doet het goed omdat er een rechtstreekse toegang is via de Wijngaardstraat. Je bent zo ook niet afhankelijk van de openingsuren van K. Het moet voor iedereen een win-win zijn. Daar gaan we voor”, aldus Nicole Bats. De betrokken horeca-uitbaters staan niet weigerachtig tegen een verhuis. Voorlopig willen ze er wel niet veel over kwijt, omdat ze de komende gesprekken willen afwachten. “Het management van K is ruimdenkend en zoekt intensief naar oplossingen”, zegt Peter Declercq van Foodies. “Wat ze van plan zijn, kan zeker een meerwaarde worden. We hopen op een goeie uitkomst”, aldus Declercq. Ook Olivier Desmet uit Roeselare, die Mezzo Mezzo en Food Avenue in K in handen heeft, wacht het overleg af. “We zitten op 20 januari rond de tafel. Daarna zien we wel”, zegt de ondernemer.